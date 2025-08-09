De BBC brengt heet nieuws: Elon Musk maakt naakte plaatjes van Taylor Swift. Tot op heden heeft de robot in tegenstelling tot Tay Tay niet de zelfreflectie gehad om te zeggen dat hij/zij zijn/haar coverte narcisme vermomt als altruïsme.

Ons aller Taylor Swift is opnieuw slachtoffer geworden van neppe naakte plaatjes. Begin 2024 gebeurde dit ook al en werd de zangeres miljoenen keren begluurd door jongens en meisjes die hier erg geïnteresseerd in zijn. En waarschijnlijk ook door een paar volwassen mannen. Foei toch! Op de redactie heeft overigens iedereen de handjes boven het dekbed gehouden, zo leert rondvraag.

Enfin, voor wereldster Taylor ‘hoort dit er misschien bij’, maar leuk is anders. Helaas wordt zij nu opnieuw slachtoffer van een geilneef. Echter is deze dit keer niet van vlees en bloed, maar ontsproten aan het brein van Elon Musk. Het is namelijk Elon’s AI Grok die kennelijk met grote graagte naakte plaatjes genereert van Swift, zo rapporteert kwaliteitspublicatie The Verge in een bericht dat overgenomen is door ondere andere de BBC.

In dit staaltje hard hitting journalism beschrijft een journaliste hoe Grok binnen no-time en ongevraagd een filmpje van een half naakte Swift genereerde. Dit alles met dank aan de ‘spicy mode’ die Grok dezer dagen aanbiedt. Het prompt ‘Taylor Swift celebrating Coachella with the boys’ in spicy mode levert een korte video op waar Tay Tay haar toch al onthullende kleding verwijderd en oben ohne staat te dansen voor het oog van bewonderende virtuele mannen. De video is te zien -met een zwart balkje erbij- op The Verge. Een echte leeftijdsverificatie was niet benodigd.

Er bestaan inmiddels meerdere wetten die dit soort dingen verbieden. XAI, het bedrijf van Musk achter Grok, heeft ook zelf regels waarin dit eigenlijk niet zou moeten kunnen. Maar ja internet en AI heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen moeten we nog zien. Of het terug te dringen is, betwijfelen we. Of het ooit zo normaal wordt dat iedereen for better or for worse er niks meer om geeft is ook een mogelijke toekomst. Maar of dat nu zo gezond is…Een lastig onderwerp. Eerder bleek Grok ook al een nazi te zijn, dus er zijn sowieso wel wat probleempjes. Denk jij dat Elon Musk een oogje heeft op Swift? Laat het weten, in de comments!