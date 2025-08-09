Problemen voor Max Verstappen helaas nog lang niet voorbij

Horner is ‘weg’, maar de problemen bij Red Bull Racing nog lang niet. Onze held Max Verstappen moet weer sidderen en beven.

Na een ongekende interne titanenstrijd, heeft voormalig Red Bull Racing teambaas Christian Horner het veld moeten ruimen. De algemene gedachte is dat Horner hoog spel heeft gespeeld en daarna heeft verloren. Het ‘Oostenrijkse’ kamp binnen het team heeft de macht in handen gepakt met steun van de Verstappens. Tekenend is dat Horner het bedankje van Tsunoda op de socials een duimpje omhoog gaf. Maar dat van Max Verstappen bleef van de kant van Horner duimloos.

Na de schokkende aankondiging, volgde bericht dat Max Verstappen zal blijven bij het team. Tot grote vreugde van Ford dat volgend jaar aansluit. Iets wat overigens nog grotendeels geregeld is door Horner, die met Red Bull Powertrains graag zelf motoren wilde ontwikkelen. Vrijwel direct kwam een video online waarin Verstappen samen met Chris Harris in een Ford Mustang GTD gumt.

Toch is de toekomst stiekem ingewis voor Red Bull en Verstappen. Eigenlijk hebben niet zo veel mensen er vertrouwen in dat het team volgend jaar de beste papieren in handen heeft. In theorie bieden nieuwe regels kansen aan iedereen. Doch de meesten verwachten veel van Mercedes, Aston Martin Honda en wellicht Ferrari. Hebben we het nog niet eens over het huidige beste team McLaren.

Red Bull heeft dus alle goede mensen nodig die het kan behouden. Maar dat kan door de affaire Horner nog wel eens lastiger worden dan gedacht. In zijn nieuwste blogpost, claimt bekend F1 journalist Joe Saward dat verschillende medewerkers een ‘Horner-clausule’ in hun contract hebben staan. Deze maakt het voor hen mogelijk om als Horner weggaat bij het team direct over te stappen naar een ander team. Zonder het in de F1 gebruikelijke gardening leave.

Dit maakt het dus niet alleen mogelijk dat de medewerkers hun biezen pakken. Het maakt hen vervolgens ook een stuk aantrekkelijker voor andere teams die verlegen zitten om recente kennis van Red Bull Racing. Stiekem dus een best briljante move van Horner om dit in contracten te laten zetten, mits hij dat zelf gedaan heeft.

Het verklaart misschien ook mede, waarom Horner nog steeds niet ‘echt’ ontslagen is door Red Bull Racing. Hij is weliswaar niet meer de teambaas en CEO, maar geniet momenteel van ‘betaald verlof’. Komt er nog een massa-exodus bij Bulli? En hoe schat jij de kansen in van Max volgend jaar? Laat het weten, in de comments!