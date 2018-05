Officieel: de Porsche Cayenne E-Hybrid

Peper onder stroom.

Plug-in hybrides zijn de nieuwe diesels! Enkele jaren was het een goed gebruik van premium fabrikanten om in hun dikke SUV’s een dieseltorretje te hangen. Of torretje, zeg maar gerust tor. Met een inhoud van een liter of drie verdeeld over een cilinder of zes kwam zo’n moloch van om en nabij de twee ton best ordentelijk van zijn plek. Tegelijkertijd bleef het verbruik nog enigszins binnen de perken. Één op tien klinkt toch gewoon wat beter dan de één op zes à zeven, waar je met een fullsize SUV op benzine al snel rekening mee moet houden. Zeker in Europa is dat laatste niet per se handig.

We hoeven echter niet meer uit te leggen dat diesels het een beetje moeilijk hebben. Tenzij Bosch haar boude claims over nieuwe technologie die de diesel komt redden waarmaakt, zal dat voorlopig waarschijnlijk ook zo blijven. Maar niet getreurd, want de industrie heeft inmiddels al lang een nieuwe oplossing gevonden om je ‘asobak’ op papier te voorzien van een acceptabel verbruik. Hang er gewoon een stekker in en alles komt goed! Range Rover, Bentley, BMW, ze doen het allemaal.

Porsche past ook al enkele jaren in dit rijtje dankzij de Cayenne S E-Hybrid (test met Tesla). Van het nieuwe model Cayenne was er echter nog geen plug-in hybride op de markt verschenen. Je voelt ‘m al aankomen: vanaf vandaag is dat allemaal anders. De nieuwe Cayenne E-Hybrid is officieel en verkrijgbaar voor een vanafprijs van 102.800 Euro. Daarmee is het met stip de goedkoopste nieuwe Cayenne en maakt hij de basis Cayenne in één klap feitelijk overbodig. De laatste heeft namelijk in principe dezelfde verbrandingsmotor onder de kap, maar dan zonder de elektrogoodies. Je zou dus zeggen dat ‘ie goedkoper moet zijn, maar dankzij ons puike belastingstelsel kost de reguliere Cayenne minimaal 111.100 Euro.

Nu we het toch hebben over de aandrijflijn: de nieuwe Cayenne E-Hybrid combineert een 3.0 liter V6 van 340 pk met een elektromotor van 136 pk. Opvallend genoeg is dit dus níet dezelfde aandrijflijn die in de immens populaire Panamera E-Hybrid zit, want die heeft een V6 met een inhoud van 2.9 liter. Waarschijnlijk deelt de Cayenne de voortstuwing in de basis met de Bentayga Hybrid van Bentley. De twee zijn immers platformgenoten. Het systeemvermogen en het koppel van de Cayenne E-Hybrid zijn met 462 pk respectievelijk 700 Nm overigens wel krek eender aan de cijfers van de Panamera E-Hybrid. Dit betekent een upgrade van 46 pk en 110 Nm ten opzichte van de Cayenne S E-Hybrid op basis van het vorige model, wat vooral te danken is aan de 43 procent krachtigere elektromotor.

De elektromotor is niet alleen krachtiger, maar de capaciteit van de accu’s is ook gestegen van 10,8 kWh naar 14,1 kWh. De Li-ion batterijen liggen onder de laadvloer en zijn via een normale stekker binnen 7,8 uur opgeladen. Als je een kerncentrale in je huis bouwt (als in: de optionele optionele 7,2 kilowatt-lader aanschaft én kan laden via een 230 volt-aansluiting met 32 ampère), is dit te reduceren tot 2,3 uur. Het proces kan je beheren met hypermoderne spielerei als apps en dergelijke. Binnenkort zal je via Porsche Charging Service ook terecht kunnen bij publieke laadstations, alwaar je kan betalen met behulp van je Porsche-account.

Leuk en aardig allemaal, maar gewoon ouderwets de benzinetank volplempen en genieten van de kleine 9.000 Ekkermannen die je jezelf bespaard hebt ten opzichte van de aanschaf van een gewone Cayenne, dat kan natuurlijk ook. Voordat je dit bedrag weer kwijt bent aan het extra verbruik dat de kilo’s aan accu’s achterin veroorzaken, ben je vast héél wat kilometers verder. Zelfs paardenliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken: de E-Hybrid kan ‘gewoon’ 3,5 ton trekken. Mits ‘ie voorzien is van de optionele trekhaak, uiteraard…