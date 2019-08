Rolls-Royce Ghost Zenith is de kers op de taart

Een taart die wel een beetje over de datum is.

De Rolls-Royce Ghost is alweer 10 jaar onder ons. In vergelijking met de huidige Phantom kun je het model gerust als bejaard bestempelen. Om het model nog eens onder de aandacht te brengen komt de exclusieve Britse autofabrikant met de Ghost Zenith. Een speciaaltje in een oplage van 50 stuks.

Met de Ghost Zenith draait alles om het interieur. Rolls-Royce stoft wat dat betreft de naam weer eens af, want in 2017 werd Zenith als laatst gebruik in het geval van de Phantom VII. Kort daarna werd de opvolger van de zevende generatie Phantom aangekondigd en de Ghost staat hetzelfde te wachten.

The Ghost Zenith Collection presents an entirely forward-looking study of the unique characteristics that have seen Ghost ascend to the status of the most progressive super-luxury saloon ever conceived. This unique Collection provides patrons of the marque with a rare opportunity to own a motor car truly evocative of our time. Ghost is the most successful Rolls-Royce ever created and the Zenith Collection marks an important milestone in our modern history. – Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars