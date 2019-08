Iemand is zijn Pagani Zonda zat en wil miljoenen zien

Die miljoenen moeten komen van de nieuwe koper.

Het komt niet elke dag voor dat je de mogelijkheid krijgt om een Pagani Zonda op de kop te tikken. En wat voor één, dit is er namelijk niet zomaar eentje. Het is één van de diverse one-offs die Pagani heeft gebouwd voor een klant. Je zou denken dat je zoiets speciaals je leven lang wil bewaren, maar niets is minder waar. De eigenaar wil van zijn Pagani af.

Het gaat hier om een Zonda Aether. De auto uit 2017 behoort tot één van de laatste Zonda’s die gebouwd zijn. De Zonda Aether is een roadster met de befaamde 7.3-liter AMG V12 onder de kap. Het atmosferische blok levert een gezonde 760 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Het is niet vaak dat een eigenaar afscheid neemt van zijn Zonda. Het is dan ook jaren geleden dat een Pagani Zonda überhaupt werd aangeboden middels een veiling. Zijn opvolger, de Huayra, is daarentegen een vaak geziene gast op exclusieve veilingen.

De one-off zal tegen het einde van november geveild worden tijdens een veiling van RM Sotheby’s in Abu Dhabi. De verwachte opbrengst is niet mals. Het veilinghuis denkt dat de Zonda tussen de 4,5 miljoen en 5,5 miljoen dollar zal opleveren.