Koenigseggs krijgen een beetje Bugatti-DNA

We zijn benieuwd wat deze samenwerking gaat opleveren.

Het kan soms snel gaan, carrière maken. Sasha Selipanov weet hier alles vanaf. Na zijn studie aan het Art Center College of Design in het Californische Pasadena wist hij terecht te komen bij de Volkswagen Group. Hier werkte hij zich in korte tijd op naar grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Lamborghini Huracan. Een promotie naar Bugatti in 2014, als hoofd van Exterieur Design, was onvermijdelijk. Na een korte uitstap naar Zuid-Korea keert hij nu terug naar Europa, om Koenigsegg te helpen een nieuw tijdperk in te luiden.

Koenigsegg heeft vandaag bekendgemaakt dat het Selipanov heeft aangetrokken als nieuw hoofd van ontwerp. Bij de Zweedse hypercarfabrikant, die grootste plannen heeft voor de toekomst, zal hij de nieuwe generatie modellen voorzien van zijn eigen draai. Volgens CEO en oprichter Christian von Koenigsegg zal het merk profiteren van de “radicale methoden” van Selipanov.

Sasha Selipanov is naast een stuk van de Lamborghini Huracan verantwoordelijk voor onder meer het uiterlijk van de Bugatti Chiron en de Vision Gran Turismo. Daarnaast komt de waanzinnig fraaie showauto van Genesis, de Essentia, van de hand van de ontwerper.

De ontwerper zal naast zijn functie als hoofdontwerper van Koenigsegg meer werkzaamheden uitvoeren voor het bedrijf. Zo wordt hij eveneens Managing Director en Chief Designer van het recentelijk opgerichte RAW Design House van Koenigsegg, dat diensten verleent aan andere bedrijven.