Verstappen over kritiek boordradio: ‘Ze kunnen allemaal opdonderen’

Het zonnetje in huis, Max Verstappen in Hongarije 2024.

Wie gisteren op de bank plofte en om 15:00 inschakelde voor de GP van Hongarije werd getrakteerd op een waar spektakel. Op de baan gebeurde genoeg, maar het echte opmerkelijke waren de conversaties op de boordradio met Max Verstappen. Hij was de vrolijkheid zelve richting zijn team Red Bull Racing na strategische blunders.

Verstappen boordradio

Mede door strategische beslissingen verliep de race slecht voor de Nederlander. Een podiumplek zat er niet in. Verstappen stak zijn mening niet onder banken of stoelen. Over de boordradio deelde Max zijn ongezouten mening richting het team. Met heel veel piepjes. Zelfreflectie, nee daar was geen sprake van. Alles was vooral de schuld van Red Bull.

Simracen

De commentatoren bij Sky hamerden er vooral op dat Max misschien wat weinig nachtrust had gehad, de drievoudig wereldkampioen zat de avond voor de Grand Prix van Hongarije tot 03:00 in de nacht te simracen. Normaal gesproken trekt je moeder je achter de computer vandaan om écht naar bed te gaan zodat je fris bent voor de volgende schooldag. Max vond het allemaal wel prima.

Ook na de race en alle gesprekken op de boordradio was Max Verstappen erg gezellig voor de pers. Men vroeg onder andere de mening van de F1-coureur over het feit dat buitenstaanders kritiek hebben op de manier waarop de boordradio’s verlopen binnen Red Bull Racing. Zijn reactie: They can all fuck off.”, oftewel ze kunnen allemaal opdonderen in een vrije vertaling.

Wat dat betreft weet Verstappen de directe cultuur van Nederlanders goed over te brengen naar de rest van de wereld. Het zal hem nooit de reputatie ‘gezellige jongen’ opleveren, dat zal Max ongetwijfeld een worst zijn.

Het is een weekend voor de Nederlander om snel te vergeten. Naast wereldkampioen Formule 1 is Max Verstappen inmiddels ook wereldkampioen scheldkanonnade op de boordradio. Op naar België.

Afbeeldingen: F1RadioMessages via X