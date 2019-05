Yay! Er komt een nieuwe premium-Prius

Dat, of een spirituele opvolger.

Blij zijn om een opvolger voor de Lexus CT200h? Ja, eigenlijk wel. Sceptici zullen het een opgeleukte Prius vinden, maar daar is helemaal niks mis mee. Het is ook gewoon de Prius voor mensen die dat niet zo van de daken willen schreeuwen. Een geniaal model, in zijn beginnende periode was het ook een hit in Nederland. Zijn sterke punten? Het feit dat het een doodnormale hatchback is waar je gezin in past, maar dan met een zuinige hybridemotor voorin. Het zal je daarom niet verbazen dat het vooral leaserijders zijn die de CT200h kozen. Dat is niet erg, maar sinds de bijtellingsregels voor niet volledig elektrische auto’s zijn gewijzigd, is het wel een beetje over en uit voor de CT200h. Hij staat nog gewoon in zijn laatste vorm bij de dealer, als rasechte premium-hatchback-dinosauriër.

Indirect zou je kunnen zeggen dat de nieuwe UX de nieuwe instapper is van Lexus en daarmee de CT200h vervangt. Ja, het is een crossover, maar dat is wat iedereen wil tegenwoordig. Het is niet perse de opvolger van de CT, want waar die zo’n 30.000 euro kost, is de UX gelijk 15.000 euro duurder. Omdat de CT toch wel redelijk scoorde vanwege zijn geringe prijs en formaat, zal de UX voor potentiële nieuwe CT-kopers net even een slag te groot en te duur zijn.

Niet getreurd: tegen Autocar zegt Pascal Ruch, de chef van Lexus in Europa, dat er een nieuw model onder de UX komt. Theoretisch zou dat betekenen dat er een nieuwe CT aan zit te komen, of in ieder geval een vergelijkbaar model. Er zit natuurlijk een kans in dat ook dit een crossover wordt, maar stiekem hopen we dat het toch een hatchback wordt. Overigens wordt het ook eens tijd voor Lexus om een stapje verder te gaan dan hybride: misschien wordt de nieuwe instapper wel de eerste volledig elektrische Lexus.

In dat laatste geval zou het voor Lexus goed uitpakken als ze hem onder de 50.000 euro weten te houden. Dan kan leaserijdend Nederland de auto misschien ook weer zien staan en wordt het succes van de CT200h herhaald. Want premium-Prius of niet: de CT was een degelijke keuze in zijn segment.

