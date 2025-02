Hell yeah: geef je Mazda MX-5 een betaalbare gated shifter!

Lekker klikken en klakken in de Japanse tweezitter!

Al 35 jaar rijdt de Mazda MX-5 vrolijk over de Europese wegen. Geen enkele generatie stelde teleur. Ook nu SUV’s en crossovers de boventoon voeren, lijkt er geen einde te komen aan de iconische tweezitter. Maar het begon allemaal in 1990 met de eerste Europese leveringen van de MX-5 NA. Die eerste generatie is nu te pimpen met een gated shifter.

Het moge duidelijk zijn dat de gated shifter betekent dat de schakelplaat open is en er geen hoes om de pook zit. Zo kun je precies zien waar je de pook heen duwt. Voor een extra lekker gevoel hoor je de pook in de versnelling klikken met een klik-klak geluid. De één doet het te veel denken aan Ralf Mackenbach, de ander vindt het geweldig. Ik vind het persoonlijk geweldig.

De open schakelplaat van de MX-5 NA

Normaal gesproken zie je dit soort opstellingen in onbetaalbare sportauto’s. Nu kun je ook de eerste generatie MX-5 voorzien van zo’n schakelplaat. Minottek levert het ombouwkitje. Het pakket omvat een 20 millimeter RVS-pookverlengstuk, een messing bus, een geborsteld RVS open schakelplaat en een nylon omlijsting van de plaat om het middenconsole aan te kleden. De knop bovenop de pook moet je er zelf bij bestellen. Of je monteert de originele bovenkant natuurlijk.

Volgens het bedrijf is het simpel genoeg om de originele pook en schakelplaat te vervangen door het open exemplaar. Je dient de pook rechtstreeks op de transmissie vast te schroeven zodat het een samenhangend geheel wordt en de pook niet rammelt of verkeerd uitgelijnd wordt.

Je zou er zo’n 1 á 2 uur mee zoet zijn. De handleiding voor de installatie vind je online. Hierna kun je de vijftraps versnellingsbak met een klik-en-klakkend geluid bedienen. Ieder onderdeel is uitvoerig getest. Pas na 20 revisies en meer dan 200 werkuren waren de makers tevreden met het resultaat. Minottek waarschuwt je wel: de kleur van het plastic kan iets afwijken van het interieur van jouw Mazda.

Wat kost de open gated shifter voor de MX-5 NA?

Minottek levert het pakket ook aan Nederlandse en Belgische klanten. In Nederland betaal je € 535,95 voor het ombouwpakketje. Belgen betalen precies één euro meer. Ik geef toe: het is niet de goedkoopste tuning hardware die er bestaat, maar kijk eens naar het resultaat! En wat is € 540 nou op een mensenleven? Trouwens: zo’n open schakelplaat is bij andere auto’s een stuk duurder.