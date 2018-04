Ross Brawn is pislink op Sergio Marchionne

Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld...

Een fittie tussen twee honcho’s, als dat maar goed gaat. Aan de ene kant bestaat de F1 al bijna 70 jaar uit aaneengeregen fittie’s tussen baasjes, aan de andere kant moet er eentje ooit de laatste zijn. Als we kijken naar het grote plaatje van de F1, broeit er al een tijdje een storm in de lucht die het potentieel heeft de F1 zoals we die kennen volledig weg te blazen. In deze context kan je ook de onvrede plaatsen die Ross Brawn uit over de uitlatingen van Sergio Marchionne.

De kleurrijke Italiaan die gaarne gehuld gaat in kleurloze coltruien, heeft namelijk de wereld ingeslingerd dat Ross als technisch brein van Liberty Media de sport ‘dommer’ wil maken. Ferrari ziet dat met lede ogen aan, omdat dit volgens hen het cutting edge karakter van de sport op het spel zet. Iets waar ondergetekende het overigens volledig mee eens is, maar dat terzijde. Dit is echter de officiële, ‘nobele’ reden die Ferrari laat optekenen als reden voor de kritiek.

Het feit dat de renstal zich met hun joekelige budget tot een van de slimmere jongens van de klas mag beschouwen, zal op de achtergrond ongetwijfeld ook meespelen. Een F1 die minder technische uitdagingen biedt, zou vanuit dat oogpunt bezien vooral goed zijn voor het meerendeel van de concurrerende renstallen. De belangrijkste uitzondering hierop vormt Mercedes, dat dan ook niet geheel verrassend ontzettend vaak samen optrekt met Ferrari in het politieke F1-spel dat gespeeld wordt op de achtergrond. Mercedes-eindbaas Dieter Zetsche zei eerder dit jaar nog over zijn Canadees-Italiaanse evenknie:

Het is precies deze ‘alliantie’ die een groot gevaar vormt voor de F1. Mocht Marchionne zijn dreigementen om de sport te verlaten waarmaken als de F1 niet in de richting beweegt die hij wil, zou Mercedes weleens kunnen volgen. Dat zou betekenen dat de sport het meest legendarische team uit haar historie en de dominante factor van de afgelopen jaren verliest. Het betekent ook dat er twee partijen verdwijnen die elk jaar honderden miljoenen in de sport pompen en behalve hun eigen coureurs ook nog een paar talenten hebben rondrijden bij andere teams. Overleeft de F1 een dergelijke klap? We hebben onze twijfels…

Toch is Ross Brawn van Liberty Media allerminst bereid ‘ja en amen’ te zeggen op alle wensen van Marchionne en consorten, zo blijkt uit zijn laatste uitlatingen tegenover ESPN:

I find it personally offensive when people accuse me of dumbing down the sport because we know if we did that we’d spoil the sport at its core, and we’d spoil the commercial basis of the sport as well. The teams at the top are probably spending two or three times what they were spending five or six years ago, and yet you wouldn’t say five or six years ago that the sport was dumb. So it’s just a question of degree.

We have to help the teams at the top recognise and realise that to have a sport for the future we’ve got to rebase the commercial revenues for the teams, we’ve got to rebase the amount of scope that the teams are allowed to explore technically in order to give a more exciting competition.