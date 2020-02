Ross Brown: F1 GP China waarschijnlijk uitgesteld door Coronavirus

Het is onzeker of de Grand Prix van China doorgang zal vinden. De Formule 1 organisatie is er traditioneel geen fan om hun planning om te zetten. Het contante verhuizen van het gehele F1 circus zorgt er wel voor dat er van te voren duidelijkheid moet zijn.

Coronavirus

Op dit moment is China in de ban van het Coronavirus. Het laatste wat je dan wil is dat een grote karavaan wereldreizigers (wat het F1 circus in feit is) het virus komt oppikken om het vervolgens te verspreiden. Echter, met zo’n GP is enorm veel geld gemoeid. Dus even simpel de race cancellen kan leiden tot een financieel drama.

Ross Brawn

Formule 1 directeur Ross Brawn denkt dat dat niet gaat gebeuren, dat laat hij weten aan Motorsport.com. Wel ziet hij een mogelijkheid om de race uit te stellen. Als blijkt dat het in April nog steeds te risicovol is, dan denkt Brawn dat dan het beste is om de GP China later in het seizoen te plannen. Daarvoor moet dan wel even een gaatje gevonden worden.

Lastig

Dat laatste is veel eenvoudiger gezegd dan gedaan. In de tweede seizoenshelft zitten namelijk veel races al vrij dicht op elkaar. Als de GP van China tussen een van deze races wordt gepropt, bestaat de kans dat er te veel zogenaamde ‘back-to-back’ race-weekendeinden zijn. Een andere mogelijke optie is om de GP van China ná de GP van Abu Dhabi te plannen, wat normaal gesproken de seizoensafsluiter is. Of Abu Dhabi daar blij mee is, is niet bekend. Er is overigens absoluut geen kans dat er geruild wordt met een andere GP.

Binnen twee weken

Of de GP in China doorgaat in April hangt af van de Chinese autoriteiten beslissen. Alle evenementen voor maart zijn al afgelast of verplaatst. Binnen twee weken moet er meer duidelijkheid zijn omtrent de GP van China.