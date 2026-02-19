Heet: de Audi RS5 is hier, als station én sedan!

De nieuwe Audi RS5 ziet er heel lekker uit, maar het gewicht valt niet mee.
Het is geen verrassing, maar de langverwachte opvolger van de RS4 is eindelijk hier. En die heet dus RS5. Audi heeft inmiddels ook spijt van de naamswijziging, maar het is al te laat. De Audi A4 heet nu A5, dus de RS4 heet RS5…
Dikke widebody
Alle herkenbare Audi-elementen zijn weer aanwezig, maar de nieuwe RS5 is agressiever dan de RS4 ooit geweest is. We zien bijvoorbeeld een enorme grille, die optisch nóg groter lijkt door de zwarte vlakken aan weerszijden. Audi maait ook het gras voor de voeten van tuners weg, door de auto af fabriek een dikke widebody te geven. Daarnaast is de RS5 optioneel te krijgen met forged carbon, een materiaal dat we vooral kennen van Mansory.
Aan de achterkant zien we wederom de kenmerkende ovalen stortkokers, maar deze zijn nu meer naar het midden geplaatst. Wen er maar aan, want dit gaan we ook op de nieuwe RS6 terugzien. Wat verder nog opvalt zijn de verschillende velgmaten: de RS5 heeft 20 inch voor en 21 inch achter. Dat hebben we nog niet eerder gezien bij Audi.
De RS5 wordt meteen geïntroduceerd als Avant én Sedan. De RS5 Sedan is de opvolger van de RS4 Sedan die al twee generaties schitterde door afwezigheid. We hadden in de tussentijd nog wel de RS5 Sportback, maar nu is er eindelijk weer een ouderwetse sedan.
V6 Hybride
Het grootste nieuws is onderhuids te vinden. De RS5 is Audi’s eerste plug-in hybride RS-model. Gelukkig heeft Audi niet gekozen voor een vierpitter, want ze willen de auto ook echt verkopen. De 2,9 liter V6 keert gewoon terug. Deze is nu voorzien van twee turbo’s en levert 510 pk. Daarmee zit de RS5 al op het niveau van een M3 Competition, maar er komt óók nog een elektromotor bij. Dat brengt het systeemvermogen op 639 pk.
Je kunt volledig elektrisch rijden met deze RS5, en dan niet alleen de straat uit. De elektrische actieradius bedraagt 84 kilometer. In theorie zou je dus elektrisch naar je werk kunnen rijden en de V6 bewaren voor het weekend. Al vergt dat wel wat zelfbeheersing. Je kunt zelfs de mate van regeneratie instellen via flippers aan het stuur, alsof je in een echte EV rijdt.
Loodzwaar
De RS5 heeft een 25,9 kWh accu aan boord, dus dat belooft weinig goeds voor het gewicht. En inderdaad: de RS5 is loodzwaar. De Sedan weegt 2.355 kg schoon aan de haak, en de Avant maar liefst 2.370 kg. Daarmee is de RS5 gewoon zwaarder dan een A8, terwijl dat óók een PHEV is.
De prestaties zijn er overigens niet minder om. De sprint van 0 naar 100 km/u neemt maar 3,6 seconden beslag. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/u, maar als je het Sportpakket aanvinkt maakt Audi daar 285 km/u. Met dat pakket krijg je ook meteen afwijkende bumpers, speciale diamond cut velgen en een sportuitlaat.
Dynamic Torque Control
Vanzelfsprekend heeft de RS5 vierwielaandrijving, maar die is nu geavanceerder dan ooit. Audi introduceert ‘Dynamic Torque Control’ op de RS5. Dit systeem combineert mechanische sperdifferentieel met een extra elektromotor die 8 kW en 40 Nm levert. Dit elektromotortje zorgt ervoor dat het koppel extreem snel en precies tussen de achterwielen verdeeld kan worden.
Driften behoort ook tot de mogelijkheden met de nieuwe RS5. Daarvoor moet je RS torque rear mode selecteren. Dan gaat niet al het koppel naar achteren, maar wel een groot deel. Wouter gaat vast nog wel een keertje proberen of de RS5 een beetje dwars wil in deze modus.
Interieur
Het interieur moeten we ook nog even behandelen. Daar zit je ten slotte het grootste deel van de tijd in. Het belangrijkste verschil met een huis-tuin-en-keuken- A5 zijn de sportstoelen. Deze zijn voorzien van de typische honingraatstructuur. Leren bekleding is optioneel, standaard zijn de stoelen bekleed met Cascade, een mix van gerecycled textiel en polyester.
Op de virtuele cockpit kun je allerlei relevante en minder relevante informatie tevoorschijn toveren, zoals G-krachten, temperaturen, de spanning per band, rondetijden en meer. Optioneel kun je kiezen voor een head-up display. Het passagiersdisplay krijg je altijd, of je nu wil of niet.
Wat de nieuwe Audi RS5 moet kosten is nog niet bekend. Audi verklapt wel dat de prijs “verrassend scherp” wordt. Het is ten slotte een plug-in hybride. Als het goed is weten we tegen de zomer meer, want dan wordt de RS5 leverbaar.
Reacties
heckblende zegt
twee prachtige glory-holes
of kan hier de plofkraak-loot direct in?
drdre1 zegt
LOL!
banderas zegt
Bijna cartoonesk: zoveel mogelijk gapende gaten en uitlaten.
rockefellar zegt
Inderdaad. Benieuwd hoe het in het echt oogt maar de verhoudingen van de auto (beide modellen) lijkt hierdoor compleet zoek. De avant oogt van achter als een A3 met veel te grote stortkokers. De sedan krijgt iets cartoonesk. Je zou verlangen naar een S5, iets ingetogener
drdre1 zegt
Wat is het de laatste tijd toch met die Duitsers en hun Nase? Waarom zo opdringerig front? Lijkt wel of Venom van onder langzaam de auto aan ’t overnemen is. En de achterkant zowaar nóg erger met die veel te grote kokers. Kan iemand wel roepen dat ze mogelijk dezelfde diameter hebben als de huidige, maar zo zie je maar dat proportie én positie veel doet.
jippie zegt
Bekleding van gerecycled plastic is een optie…? En verder: kan je ‘m ook krijgen met een normaal ‘rond’ stuur?
mattr zegt
Deze motortje? Zeg jij soms ook deze blikje?
machielvdd zegt
Ja dat is straattaal, dat is cool ;) Nee had er een verkleinwoord van gemaakt, maar was vergeten het lidwoord aan te passen. Is gefixt!
Dutchdriftking zegt
Wel grappig, eerst vonden we de M5 loodzwaar, maar als deze al zoveel weegt zal de nieuwe RS6 niet lichter zijn dan de M5. En de aandrijflijn is alleen al op papier natuurlijk veel beter dan de C63 van dit moment. Wel geeft het heel duidelijk aan waar we naartoe gaan. Als je in dit segment nieuw kan shoppen dan snel een M3 touring bestellen voordat het loodzwaar en hybride moet zijn.
Wat uiterlijk betreft, direct na aanschaf door naar de spuiter/wrapper om wat delen van de bumpers in carrosserie kleur te spuiten. En hopen dat een tuner in het gat springt door een iet subtielere achterbumper aan te bieden. Als er tuners zijn die de neus van de huidige M3 kunnen fixen, dan moet dit ook mogelijk zijn.
HZW zegt
Wat uiterlijk betreft, direct na aanschaf door naar de spuiter/wrapper om wat delen van de bumpers in carrosserie kleur te spuiten.
Je kan hem ook gewoon in het zwart bestellen dan valt het allemaal niet meer op.
HZW zegt
Echt niet normaal. wat een achterlijk hoog gewicht dit soort auto’s heeft.
Het kan dan wel heel snel zijn , maar sportief kan je het niet noemen met een dergelijk hoog gewicht.
Ook al heb ik het geld voor een RS5, zou ik het nog steeds niet kopen.
petrolman zegt
Megavet maar wat een enorm gewicht zeg. Het is niet eens zo heel lang geleden dat we 2 ton errug veel vonden voor een auto en nu wegen de performance modellen van de Duitse drie makkelijk 400 kg meer dan dat.
stame zegt
Leuke auto voor de plaatselijke kapper
Gulli zegt
Ahh ja, forged carbon. Alsof je je zwarte plastic Leen Bakker tuinset te lang in de regen hebt laten staan.
kroon zegt
De uitlaatpijpen zijn lachwekkend. Moest dit zo groot van Trump misschien?
AlbertW zegt
Duitse prijs is schijnbaar €107.500,- volgens Top Gear. Hybride is bijna geen bpm dus dat wordt wat 💪🏻
M240i zegt
Bij de M5 viel de hele wereld + hun moeder over het gewicht. Zie hier de RS5 die zich zelfs een segment onder de M5 bevindt en slechts 100/150 kg lichter is. Over obesitas gesproken.
727pk zegt
BMW, kijken jullie even mee hoe Audi de achterdeuren bij de touring aanpast aan de verbrede wielkasten?
Ik héb een M5 touring, maarerger me héél vaak aan de knaken oplossing die hier gekozen is. Zoals Audi het doet, hoort het!
camber24 zegt
Wat een enorm vulgair ontwerp
mc96 zegt
Ik vind m er wel heel gaaf uitzien!