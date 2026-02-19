Heet: de Audi RS5 is hier, als station én sedan!

De nieuwe Audi RS5 ziet er heel lekker uit, maar het gewicht valt niet mee.

Het is geen verrassing, maar de langverwachte opvolger van de RS4 is eindelijk hier. En die heet dus RS5. Audi heeft inmiddels ook spijt van de naamswijziging, maar het is al te laat. De Audi A4 heet nu A5, dus de RS4 heet RS5…

Dikke widebody

Alle herkenbare Audi-elementen zijn weer aanwezig, maar de nieuwe RS5 is agressiever dan de RS4 ooit geweest is. We zien bijvoorbeeld een enorme grille, die optisch nóg groter lijkt door de zwarte vlakken aan weerszijden. Audi maait ook het gras voor de voeten van tuners weg, door de auto af fabriek een dikke widebody te geven. Daarnaast is de RS5 optioneel te krijgen met forged carbon, een materiaal dat we vooral kennen van Mansory.

Aan de achterkant zien we wederom de kenmerkende ovalen stortkokers, maar deze zijn nu meer naar het midden geplaatst. Wen er maar aan, want dit gaan we ook op de nieuwe RS6 terugzien. Wat verder nog opvalt zijn de verschillende velgmaten: de RS5 heeft 20 inch voor en 21 inch achter. Dat hebben we nog niet eerder gezien bij Audi.

De RS5 wordt meteen geïntroduceerd als Avant én Sedan. De RS5 Sedan is de opvolger van de RS4 Sedan die al twee generaties schitterde door afwezigheid. We hadden in de tussentijd nog wel de RS5 Sportback, maar nu is er eindelijk weer een ouderwetse sedan.

V6 Hybride

Het grootste nieuws is onderhuids te vinden. De RS5 is Audi’s eerste plug-in hybride RS-model. Gelukkig heeft Audi niet gekozen voor een vierpitter, want ze willen de auto ook echt verkopen. De 2,9 liter V6 keert gewoon terug. Deze is nu voorzien van twee turbo’s en levert 510 pk. Daarmee zit de RS5 al op het niveau van een M3 Competition, maar er komt óók nog een elektromotor bij. Dat brengt het systeemvermogen op 639 pk.

Je kunt volledig elektrisch rijden met deze RS5, en dan niet alleen de straat uit. De elektrische actieradius bedraagt 84 kilometer. In theorie zou je dus elektrisch naar je werk kunnen rijden en de V6 bewaren voor het weekend. Al vergt dat wel wat zelfbeheersing. Je kunt zelfs de mate van regeneratie instellen via flippers aan het stuur, alsof je in een echte EV rijdt.

Loodzwaar

De RS5 heeft een 25,9 kWh accu aan boord, dus dat belooft weinig goeds voor het gewicht. En inderdaad: de RS5 is loodzwaar. De Sedan weegt 2.355 kg schoon aan de haak, en de Avant maar liefst 2.370 kg. Daarmee is de RS5 gewoon zwaarder dan een A8, terwijl dat óók een PHEV is.

De prestaties zijn er overigens niet minder om. De sprint van 0 naar 100 km/u neemt maar 3,6 seconden beslag. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/u, maar als je het Sportpakket aanvinkt maakt Audi daar 285 km/u. Met dat pakket krijg je ook meteen afwijkende bumpers, speciale diamond cut velgen en een sportuitlaat.

Dynamic Torque Control

Vanzelfsprekend heeft de RS5 vierwielaandrijving, maar die is nu geavanceerder dan ooit. Audi introduceert ‘Dynamic Torque Control’ op de RS5. Dit systeem combineert mechanische sperdifferentieel met een extra elektromotor die 8 kW en 40 Nm levert. Dit elektromotortje zorgt ervoor dat het koppel extreem snel en precies tussen de achterwielen verdeeld kan worden.

Driften behoort ook tot de mogelijkheden met de nieuwe RS5. Daarvoor moet je RS torque rear mode selecteren. Dan gaat niet al het koppel naar achteren, maar wel een groot deel. Wouter gaat vast nog wel een keertje proberen of de RS5 een beetje dwars wil in deze modus.

Interieur

Het interieur moeten we ook nog even behandelen. Daar zit je ten slotte het grootste deel van de tijd in. Het belangrijkste verschil met een huis-tuin-en-keuken- A5 zijn de sportstoelen. Deze zijn voorzien van de typische honingraatstructuur. Leren bekleding is optioneel, standaard zijn de stoelen bekleed met Cascade, een mix van gerecycled textiel en polyester.

Op de virtuele cockpit kun je allerlei relevante en minder relevante informatie tevoorschijn toveren, zoals G-krachten, temperaturen, de spanning per band, rondetijden en meer. Optioneel kun je kiezen voor een head-up display. Het passagiersdisplay krijg je altijd, of je nu wil of niet.

Wat de nieuwe Audi RS5 moet kosten is nog niet bekend. Audi verklapt wel dat de prijs “verrassend scherp” wordt. Het is ten slotte een plug-in hybride. Als het goed is weten we tegen de zomer meer, want dan wordt de RS5 leverbaar.