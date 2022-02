Nederlandse overheid doet niks tegen sjoemelende autofabrikanten

Misschien gaat er nog verandering in komen, maar de overheid maakt er in ieder geval geen haast mee.

Sjoemelen met diesels is natuurlijk een milieudelict van de bovenste plank. De wereld was dan ook te klein toen bleek dat Volkswagen zich hier op grote schaal schuldig aan maakte. Maar Volkswagen is niet de enige milieudelinquent. Over de andere boosdoeners wordt alleen een stuk minder bombarie over gemaakt.

In 2017 ontdekte de RDW dat er bij twee modellen sprake was van onzuivere koffie. Zowel Suzuki als Jeep werden verdacht van sjoemelen met respectievelijk de Vitara en de Grand Cherokee. En dan hebben we het uiteraard over de dieselversies.

Er werd vervolgens een terugroepactie op touw gezet om de software te updaten, maar het sjoemelen had verder geen consequenties voor Suzuki en Jeep. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Inmiddels zijn er 4,5 jaar verstreken sinds het sjoemelen aan het licht kwam, maar de autofabrikanten hebben nog steeds geen rechtszaak aan hun broek hangen. De kwestie is wel vorige week besproken door het OM, maar dit heeft nog niks opgeleverd. Er is eerst nog “oriënterend onderzoek” nodig.

Waarom dit allemaal zo lang duurt? Het OM gebruikt als excuus capaciteitsgebrek en wijst tegelijkertijd ook naar het ministerie. Die deed namelijk pas in maart vorig jaar aangifte. De overheid deed trouwens alleen aangifte tegen Stellantis, niet tegen Suzuki.

Stellantis bestond natuurlijk nog helemaal niet in 2017, maar Jeep maakt tegenwoordig onderdeel uit dit concern (net als zo’n beetje alle andere automerken). Vandaar dus dat Stellantis de kop van jut is. Terwijl ze nu juist zo goed bezig zijn. Zelfs Dodge gaat elektrische auto’s maken.

Enfin, de overheid maakt dus geen haast met stappen maken tegen sjoemelende autofabrikanten, zoveel is duidelijk. Of Stellantis vervolgd gaat worden wordt pas beslist na het onderzoek. Tegen die tijd (waarschijnlijk over 4,5 jaar) laten we wel weten wat het geworden is.

Bron: Follow The Money