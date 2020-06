Vijf miljoenste niet-Duitse BMW is nu een feit

Ook buiten Duitsland zijn Duitse auto’s populair. Zo hebben de Beiers in South-Carolina hun vijf miljoenste BMW gebouwd.

Vroeger was het leven heel erg overzichtelijk. Een Saab komt uit Zweden, een Citroen komt uit Frankrijk, een Subaru uit Japan, een Lancia uit Italië en een Rover uit Engeland. In al die jaren tijd hebben wij consumenten onze voorkeur voor landen ontwikkeld.

Land van voorkeur

We zien het heel erg vaak terugkomen in de Autoblog Advies-aanvragen. Mensen willen graag een auto uit een bepaald land of juist niet. Tegenwoordig zitten de fabrieken wereldwijd, dus bestaat de kans dat jouw auto helemaal niet uit jouw land van voorkeur komt.

Amerika

De Audi Q7 en Porsche Cayenne (toch typisch ‘Duitse’ auto’s) komen uit Slowakije, bijvoorbeeld. En de populaire Duitse BMW’s en Mercedessen waar Donald Trump gek genoeg extra veel belasting op wilde leggen, zijn niet Duits, maar worden in Amerika gebouwd. De Mercedes GLE en GLS komen uit Tuscaloosa, Alabama en BMW heeft een enorme fabriek in Spartanburg, North-Carolina (afbeelding onder).

5.000.000 BMW’s

In die fabriek is onlangs de vijf miljoenste BMW gebouwd. Jazeker, in een relatief kort tijdsbestek heeft BMW zijn vijf miljoen auto’s geproduceerd. Dat is razend knap, zeker als je je bedenkt dat die fabriek er nog niet zo heel erg lang staat. Inmiddels is de Spartanburg-fabriek de grootste BMW-fabriek ter wereld. Dus die BMW X3, X4, X5, X6 en X7 die bij jouw in de straat staan, zijn allemaal Amerikaanse auto’s. Sterker nog, BMW is de grootste exporteur van auto’s van Amerika!

X5 Competition

De vijf miljoenste BMW is een hele dikke: een X5 M in Competition-trim. De auto is in een feestelijke kleur gespoten: Toronto Red. Het interieur is bekleed met Merino-leer in de kleur Silver Stone.

Alle mijlpalen van BMW Spartanburg:

1.000.000 – 28 februari 2006: BMW Z4 M Roadster (E85)

1.500.000 – 8 september 2009: BMW X6 xDrive35i (E71)

2.000.000 – 12 januari 2012: BMW X3 xDrive35i (F25)

2.500.000 – 17 september 2013: BMW X5 xDrive50i (F15)

3.000.000 – 24 maart 2015: BMW X5 M (F85)

3.500.000 – 18 mei 2016: BMW X4 xDrive20i (F26)

4.000.000 – 8 september 2017: BMW X3 xDrive M40i (G01)

4.500.000 – 7 maart 2019: BMW X6 xDrive40i (F16)

5.000.000 – 4 juni 2020: BMW X5 M Competition (F95)