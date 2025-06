Rusland biedt Elon Musk politiek asiel aan

Als de fittie tussen Musk en Trump doorzet heeft de Muskias in ieder geval een veilige haven op aarde waar hij naartoe kan.

Het kan zijn dat je het gemist hebt, maar sinds vrijdag hebben de rijkste man ter wereld en de machtigste man ter wereld officieel ruzie. Nu zag iedereen met een beetje mensenkennis al aankomen dat dit uiteindelijk zou gebeuren. Zoals John Ewbank zou zeggen was het de dag die je wist dat komen ging. Maar alsnog is het dan natuurlijk groot nieuws, als het uiteindelijk gebeurt.

McMansion

Hoewel dit ook voor Trump zo zijn nadelen heeft, lijkt de ruzie voor nu vooral slecht nieuws te zijn voor Elon Musk. Zoals Frank Underwood ons al uitlegde in House of Cards, staat geld voor het dure McMansion in Sarasota dat na tien jaar begint af te brokkelen. Macht daarentegen is het stenen huis dat voor eeuwen op zijn grondvesten blijft staan. Musk heeft een aantal troefkaarten in handen met SpaceX en Starlink. Maar in een steeds autoritairder wordend regime kunnen die ook zomaar van hem afgepakt worden. Tesla ging in ieder geval kneiterhard onderuit op de beurs.

Echte echte echte vrienden

Gelukkig voor Elon Musk, die ondertussen steeds dieper lijkt te verzuipen in een cocktail van medicatie en drugs, kan hij terecht in een veilige haven. Onder andere Russisch senator Dmitri Rogozin verwelkomt Musk met open armen. Ooit stond Rogozin aan het hoofd van het Russische ruimtevaartprogramma, dus hij heeft wel wat met de Muskias. Hij belooft Elon:

Als je problemen hebt die in de Verenigde Staten die niet op te lossen zijn, kom dan naar ons. Hier vind je betrouwbare vrienden en krijg je volledige vrijheid in je technische creativiteit.

Make peace not war

Ook voormalig president en voormalig premier Dmitri Medvedev (die man die van Putin even voor hem mocht invallen) biedt (grappend) zijn hulp aan.

Wij willen best helpen bij het sluiten van een vredesakkoord tussen ‘D’ en ‘E’. We accepteren betalingen in Starlink-aandelen. Niet vechten jongens!

Geinig hoe quid pro quo en corruptie inmiddels gewoon openlijk ‘grappend’ besproken wordt onder wereldleiders anno 2025. Enfin, wellicht kan Elon in Rusland een bedrijfje met data beginnen samen met Edward Snowden ofzo. Goed plan? Laat het weten, in de comments!