Hyundai sorteert voor op terugkeer naar Rusland

Net als veel Europese merken, heeft Hyundai zich teruggetrokken van de Russische markt vanwege de oorlog met Oekraïne. Doch terwijl Noord-Koreanen als kanonnenvoer sneuvelen op het slagveld, maken de Zuid-Koreanen zich op voor een LL Cool Jesque comeback.

Al enkele jaren nu zorgt Putin voor chaos en ellende in Oekraïne. Als Europa staan we erbij en kijken we ernaar. Dat wil zeggen, we steunen Oekraïne met geld, wapens en moed insprekende woorden. Doch we durven het niet echt op te nemen tegen moedertje Rusland. We zijn dus een beetje een meeloper op het schoolplein. Eerst kijken we toe hoe de pispaal weer in elkaar gebeukt wordt door de pestkop. Maar we voelen ons daarna wel goed omdat we niet zelf meedoen en de pispaal wel als tiende op de lijst uitnodigen voor ons verjaardagsfeestje. Europa wordt geleid door de gutmensch en dit is de gutmensch in een notendop.

Symbolisch

Zodoende spraken we ook af geen coole auto’s meer te verkopen in Rusland. Nu weten degenen die deze bakken kunnen betalen daar ook wel een weg omheen te vinden. Maar het is een manier ‘om iets te doen’. Hoewel Zuid-Korea een stukje van ons verwijderd ligt op deze aardbol, deden zij ook vrolijk mee, uiteindelijk. Hyundai besloot in december 2023 haar Russische tak af te stoten voor 140.000 Won, oftewel 100 Euro, ongeveer. Een symbolisch getal dus.

Patenten

Er zit echter een adder onder het gras. Hyundai bedong een terugkoopclausule die binnen twee jaar geactiveerd kan worden. En het lijkt erop, dat Hyundai erop voorsorteerd om deze in werking te stellen. The Korea Herald bericht namelijk dat Rospatent, de federale Russische organisatie die intellectueel eigendom registreert, Hyundai 20 nieuwe patenten heeft gegeven.

Belachelijk succes

Voor Hyundai is het economisch gezien bijna een ‘logische’ beslissing terug te keren. In feite kunnen ze een hypermoderne fabriek (terug)kopen voor peanuts. Daarnaast was Hyundai (met zowel Hyundai als KIA) voorheen belachelijk succesvol in Rusland. Het had er zelfs 23,3 procent van de gehele markt voor nieuwe auto’s in handen.

Trump zowel een risico als een kans voor Hyundai

Helder is dus dat Hyundai heel veel redenen heeft om terug te keren naar Rusland. Hiervoor heeft het tot december 2025. Het ideale scenario zou zijn dat Trump eventjes voor vrede zorgt voor die tijd, zodat dit ook weer politiek correct zou zijn. Echter, dat is tot op heden niet gelukt, ondanks uitspraken van The Donald dat hij het wel even zou regelen. Tegelijkertijd is Trump ook een dreiging voor Hyundai. Ideeën over importheffingen lijken voor nu afgewend, maar kunnen zomaar terugkomen. In dat geval is het wel lekker voor de grote Chaebol als ze een andere grote afzetmarkt kunnen bedienen.

We gaan zien hoe het afloopt. Maar over het algemeen geldt in de wereld zuerst kommt das fressen und dan kommt die Moral. Zou jij het begrijpen als Hyundai weer auto’s gaat verkopen in Rusland? Of ben je een gutmensch en ga je dan och en wee roepen aan de zijlijn terwijl je verder op je handen zit? Laat het weten, in de comments!