Wolff: Russell maakt te veel foutjes voor Mercedes-stoeltje - Autoblog.nl

Op een snelle overstap naar een Mercedes-stoeltje hoeft Russell niet te rekenen, daar maakt hij voor Wolff toch net te veel fouten voor.

Bij de GP van Sakhir stonden heel veel ogen op George Russell gericht. Hij had nog nooit een Formule 1-punt gewonnen, maar wist in zijn Williams wel mooie dingen te laten zien. Menigeen verwachtte dan ook dat hij Bahrein zijn eerste Grand Prix zou winnen. Een kapotte radio gooide echter roet in het eten, waardoor hij het niet verder dan plek negen wist te schoppen. Alsnog een persoonlijk record, maar er werd meer van hem verwacht.

Toch waren er nog steeds mensen die vonden dat hij een stoeltje bij Mercedes verdiende. Het was (deze keer) niet zijn schuld dat hij de race niet won, zijn prestaties waren juist uitmuntend. Beter dan die van Bottas. Na de race waren er dan ook genoeg mensen die vonden dat Bottas (of Hamilton) maar moesten ophoepelen en dat Russell een van die stoelen verdiende.

Teambaas Toto Wolff ziet het echter wat minder rooskleurig in. Tegenover Motorsport.com zegt hij namelijk dat het komende seizoen bij Williams belangrijk zal zijn voor de jonge coureur en zijn ontwikkeling. Het gaat Wolff niet zo zeer om Russells snelheid, maar eerder om het wegwerken van foutjes. Foutjes zoals die bij de GP van Imola, waarbij hij achter de safetycar rijdt en zichzelf in de muur boort.

Het winnen van Formule 1-kampioenschappen draait om het maken van het minste aantal fouten. En dat krijg je alleen met veel routine en ervaring. Mercedes verwacht dit soort duurzame prestatieniveaus. Daarom moet je jonge coureurs de tijd geven. Toto Wolff tegen Motorsport.com

Wolff blijft wel vertrouwen hebben in de kwaliteiten van Russell en is ook zeker tevreden met hoe hij bij de GP van Sakhir reed. Die race bevestigde zelfs wat Wolff en de rest van Mercedes over Russell denken. Daarnaast tellen zijn prestaties in de GP3 en de Formule 2 ook mee, stelt Wolff. “Hij gaat dan ook terug naar Williams met meer begrip en ervaring. En daarom denk ik dat het voor hem persoonlijk – en voor Williams – goed was om eenmalig achter het Mercedes-stuur te zitten.”