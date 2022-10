Russen slopen Zweedse flitspalen voor hun drones

Niet de flitspaal uit het verhaal

Klopt. Het is een beetje een rare titel. Maar het lijkt toch echt zo te zijn, dat de Russen Zweedse flitspalen slopen ten behoeve van hun drones…

De speciale operatie oorlog in Oekraïne duurt nu al ruim 8 maanden en nog steeds heeft Vladimir Putain de strijd niet gewonnen. Ondanks zijn overtal in soldaten en oorlogstuig. Al lijkt dat laatste nu toch een beetje minder te worden.

Het eist natuurlijk ook wel zijn tol, de godganse dag schieten op je buurland en tegelijkertijd door de internationale sancties niet genoeg nieuwe wapens kunnen maken. Maar daar lijken de Russen nu iets op te hebben gevonden. Ze slopen gewoon de flitspalen van de Zweden…

Russen slopen Zweedse flitspalen

De Telegraaf meldt dat er de afgelopen maanden steeds meer Zweedse flitspalen gesloopt worden en dat de inhoud ervan op raadselachtige wijze verdwijnt. En wat denkt de Zweedse hermandad dat er aan de hand is? Juist, het zijn de Russen.

Die zouden de apparatuur uit de flitspalen gebruiken om in hun zelfgebouwde drones te stoppen. Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft namelijk een video gedeeld van een neergestorte Russische drone die uit elkaar werd gehaald.

Daarop zag je hoe een Canon-camera met klittenband aan de zelfgebouwde drone zat bevestigd. Het type camera was hetzelfde als het type dat in Zweedse flitspalen wordt gebruikt en 1 + 1 is al gauw 2, niet?

Zweden wil niet officieel reageren

De theorie lijkt vergezocht, maar het kan natuurlijk zomaar kloppen. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen. En dat geldt voor malle ome Vladje natuurlijk helemaal. Want die zit me toch een partij in het nauw met z’n rare fratsen aan de westgrens…

Zweden zelf wil niet officieel reageren op de geruchten. Het ministerie van Defensie zegt dat er nooit mededelingen worden gedaan over de bevindingen van hun inlichtingendiensten.

Maar als het klopt, is het misschien een goed idee voor alle Europese overheden om snel de camera’s uit de flitspalen te verwijderen. Daar maakt u niet alleen de Oekraïners blij mee, maar ook de automobilist. Het is maar een idee…

Bedankt alvast!