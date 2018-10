Russische Panamera is mooier dan het origineel

Smaken verschillen, maar dit ziet er erg goed uit.

Het blijft altijd een gevoelig onderwerp: tuning. Over het algemeen kunnen we uit de reacties aflezen dat de meeste mensen het helemaal niets vinden. Met een goede reden, want vaak zijn de toevoegingen niet handig gekozen. Sterker nog, vaak zijn het complete gedrochten. Tuners als Mansory, Lumma en Liberty Walk gaan veel en veel te ver met de aanpassingen. Een tuner die ook in dat rijtje past is het Russische TopCar.

De creaties van TopCar variëren van wanstaltig tot afgrijselijk. Ja, het is weer eens wat anders, maar vaak niet op de goede manier. Een Cayenne met 911 koplampen is geen vooruitgang en de dingen die ze doen met een Macan kunnen het daglicht niet verdragen. Ook hun visie op de Porsche Panamera, de TopCar Stingray GTR (afbeelding boven) is op zijn zachtst gezegd polariserend. Maar TopCar gaat voor de herkansing. Waarschijnlijk dat ze de Panamera ‘Stingray GTR’ versie moesten hebben om alle voetballers en rappers tevreden te stellen.

Er is nu keuze uit de genoemde Stingray GTR en deze nieuwe ‘GT Edition’, de blauwe op de foto’s. Nog altijd is er kwistig gebruik gemaakt van koolstofvezel, een specialiteit van TopCar. De sideskirts, diffuser en de splitter zijn vervaardigd uit het lichte en peperdure materiaal. Nadere bestudering van de plaatjes in de Gallery leert ons dat de luchtuitlaat aan op het voorscherm en de spiegels ook van carbon zijn. Mocht je het wensen, kunnen de badge, motorkap en uitlaat-eindpijpen ook in carbon uitgevoerd worden. Ook met de velgen heeft TopCar zich ingehouden. Visueel is het een beetje wennen dat de velgen aan de voorkant ‘recht’ zijn, maar achter juist concave zijn. Over mechanische upgrades wordt helaas geen woord gerept. De GT Edition-kit is per direct te bestellen.