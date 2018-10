De i30 Fastback is nu nog smakelijker

Wordt dit de lease hit van 2019?

Hyundai is lekker bezig. Het merk dat vroeger inspiratieloze blikken verkocht als de Excel, Lantra en Sonata is moeten we nu zéér serieus nemen. De laatste 15 jaar hebben ze enorme stappen gemaakt. Niet zozeer op het gebied van betrouwbaarheid, dat zat altijd wel goed. Maar op het gebied van design, bouwkwaliteit, rijeigenschappen, prestaties en verfijning is de vooruitgang zeer indrukwekkend. Nu Hyundai dat voor elkaar heeft, maken ze nu ook auto’s die iets meer de emotie aanspreken in plaats van enkel de ratio.

Een duidelijk voorbeeld is de Hyundai i30 N, een van de beste Hot Hatches van dit moment. Van de i30 is er ook een fastback variant en een maand geleden toonde Hyundai daar de ‘N’-variant van. Mocht de gewone i30 Fastback voor jou nét iets te braaf zijn, maar de i30 N Fastback weer te veel van het goede, is er goed nieuws! De auto op de foto’s is namelijk de i30 Fastback N-Line. Van de hatchback was er al een N-Line.

De i30 Fastback N-Line beschikt over een andere bumper, grille, zwarte ronden om de koplampen en een dikkere achterbumper die rechtstreeks van de i30 N lijkt te komen. Het is niet alleen uiterlijk vertoon, de i30 Fastback in N-Line trim moet namelijk beter de hoek omgaan dankzij een herzien onderstel en Michelin Pilot Sport 4 banden. Er is keuze uit 17- en 18″-inch lichtmetaal. Ook zijn de remmen zijn aangepast voor meer stopkracht.

Ook in het interieur kun je merken dat je te maken hebt met de ‘N-Line’ uitvoering. Naast de verplichte badges en ‘sportpedalen’, is er een sportstuurwiel aanwezig alsmede sportstoelen. Je kan de i30 Fastback N-Line bestellen met twee verschillende motoren. De eerste is een 1.0 T-GDI driecilinder met 120 pk en 171 Nm. Deze sprint in 11,5 seconden naar de 100 km/u en haalt 188 km/u. Topper van de range is de 1.4 T-GDI. Deze viercilinder pompt er namelijk een krankzinnige 140 pk uit. Het koppel is een boomontwortelende 242 Nm. Wie goed het momentum van grip en slip kan beheersen, sprint in een absurd snelle 9,2 seconden naar de 100 km/u. De i30 Fastback N-Line 1.4 T-GDI verliest het gevecht met de luchtweerstand bij een nauwelijks te bevatten 208 km/u. De i30 Fastback N-Line is aan het einde van het jaar te bestellen bij de betere Hyundai dealer.