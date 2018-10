Deze 12 sedans hebben de grootste kofferbak in NL

Klein beetje vermaak op de woensdagmiddag.

We hebben het altijd over stationwagons en hoe geweldig ze wel niet zijn. Waarom zou je in hemelsnaam een crossover kiezen als er een mogelijkheid is voor een superieure stationwagon? Maar zo kunnen we even doorgaan, want waarom moet je eigenlijk een stationwagon hebben? Met een sedan heb je tegenwoordig ook meer dan voldoende ruimte. Sterker nog, er zitten enkele serieuze pakezels tussen. Wat ook vaak vergeten wordt is dat stationwagons ‘onder het adfekzeil’ niet eens zi gek ruim zijn, het is vooral handig dat je makkelijkere toegang hebt en kunt stapelen tot het plafond. Om je een idee te geven welke auto’s dat zijn hebben we een lijstje voor jullie gemaakt: de 12 sedans met de grootste kofferbak. We trappen af met 515 liter en gaan door naar de grootste kofferbak van Nederland. Let op: het gaat enkel om échte sedans (dus met aparte kofferbak, geen liftbacks) en nieuwe auto’s. Komen ze:

BMW 7 Serie (G11)

515 liter

De BMW 7 Serie (rijtest) is een hele goede reden om geen SUV of stationwagon te nemen. Zeker in de correcte uitvoering is het een zeer fraai auto om te zien. Als je de M-Paketten weet te omzeilen. En zoals op de foto ziet ‘ie er helemaal gaaf uit. Komt ook omdat je de ‘hockey-sticks’ niet ziet als de deuren open staan. Qua kofferruimte hoef je geen concessies te doen. Sterker nog, van de Duitse Drie heeft de 7 Serie de grootste kofferbak. De verschillen zijn overigens minimaal, want de Audi A8 heeft 505 liter te vergeven en de kofferbak in van de S-Klasse is 510 liter groot. Alsof Audi, BMW en Mercedes elkaar constant in de gaten houden…

Mercedes-Benz CLS Klasse (C257)

520 liter

Dat deze auto de lijst weet te halen is eigenlijk heel erg opmerkelijk. De Mercedes-Benz CLS (rijtest) is namelijk de mooie versie van de E-Klasse. Daardoor is het vooral de bedoeling dat schoonheid belangrijker is dan praktische eigenschappen. Zoals kofferbakruimte bijvoorbeeld. De CLS biedt met 520 liter dus meer dan de grote S-Klasse! Toch is het niet direct aan de auto af te zien, als je kijkt naar de ranke bips van de edele Benz.

Honda Civic Sedan (FC1)

519 liter

Je hoeft niet mooi te zijn om veel ruimte mee te kunnen aanbieden. Dat bewijst de Honda Civic sedan. Verfrissend dat ze het gewoon een ‘sedan’ noemen, zo noemde Mercedes-Benz de CLA een ‘Coupé’ en vind Audi de sedan variant van de A3 een ‘limousine’. Ondanks het feit dat de Civic Sedan absoluut een vloeiende daklijn heeft, is het dus gewoon een sedan. De auto is behoorlijk slim ingedeeld en heeft voor zijn klasse een vrij grote wielbasis. Dit is allemaal niet koste gegaan van de bagageruimte, want het is de grootste kofferbak in het C-segment.

Jaguar XJ (X351)

520 liter

Voor wie weleens in een ‘klassieke’ XJ heeft gezeten zal het zeker zijn opgevallen, zo heel gek ruim zijn ze niet. Achterin was het niet overbemeten en de kofferruimte leek groot door de afmetingen in de lengte en breedte, maar er was nauwelijks diepte. Dat maakte de auto niet interessant voor de betere maffiosi voor het vervoeren van rompen en ledematen. Maar de huidige XJ (rijtest) komt gelukkig wel weer in aanmerking.

Hyundai i40

525 liter

Deze komt uit de categorie: “Oh, ja, die had je ook nog!”. De Hyundai i40 sedan is een beetje de Zanussi onder de automobielen. Het doet precies wat je ervan verwacht en het is een keuze die zuiver wordt genomen door gezond verstand. Omdat de auto geen specifieke bijtellingsvoordelen biedt, zie je hem in Nederland eigenlijk nooit rijden. De auto heeft verder niet zoveel USP’s, op twee na. Het is de ultieme vluchtauto, in het verkeer val je absoluut niet op. En je kan een hoop bagage meenemen.

Maserati Quattroporte (M156)

530 liter

Een auto die het zwaar heeft is de Maserati Quatttroprte. De liefhebbers missen het oude model en voor de klanten is een Duitse auto in deze klasse toch aantrekkelijk. Maar als het gaat om pure liters in de kofferbak troeft de Maserati wel eventjes zijn Duitse en Britse concurrenten af! Ook de Bentley Flying Spur (475 liter) kan de Quattroporte (rijtest) hebben. Zeker in GTS uitvoering met 3.9 liter Ferrari V8 blijft er weinig te wensen over, toch?

Audi A6 (C8)

530 liter

Ok, het scheelt dus niet zo heel erg veel, maar grappig om te zien dat de allernieuwste Audi A6 (rijtest) dus een grotere kofferbak heeft dan zijn grote broer, de Audi A8. Waarschijnlijk is 500 liter de minimale eis die gesteld wordt en gaan ze niet te veel hun best doen. Die 530 liter geldt overigens voor zowel uitvoeringen met voorwielaandrijving als vierwielaandrijving. Soms is de laadvloer dan ietsjes hoger, maar niet in dit geval. Ook de ‘quattro’-modellen hebben 530 liter.

BMW 5 Serie (G30)

530 liter

Ook de BMW 5 Serie (rijtest) heeft een kofferbak van exact 530 liter. Dus ondanks dat zo’n 5 Serie Touring een zeer fraaie auto is om te zien, is zo’n 5 Serie sedan zo gek nog niet. Zeker met als 530d een toppertje. Staat de badge op de kofferklep voor exact het aantal liters (in de kofferbak).

Mercedes-Benz E-Klasse (W213)

540 liter

Natuurlijk heeft de Mercedes-Benz E-Klasse (rijtest) een grotere kofferbak dan zij Duitse concurrenten. De auto wordt natuurlijk ingezet als om mensen tegen te betaling te vervoeren naar hun gewenste bestemming. Die mensen hebben nogal vaak bagage mee, dus is het lekker dat alles erin past.

Jaguar XF (X260)

540 liter

En nog een auto die het beter doet dan het ‘superieure’ model. Onlangs was de Jaguar in opspraak omdat @Jaapiyo iets vond met het achterste zijruitje. Het zat hem kennelijk heel erg dwars, want hij schreef er dit artikel over. Waarom de XF (rijtest) nog niet zo goed verkoopt als de E-Klasse of 5 Serie is soms niet helemaal duidelijk. Qua bagageruimte behoort ‘ie in elk geval tot de top van zijn segment.

Volkswagen Passat (B8)

586 liter

Op de tweede plaats vinden we een… Volkswagen Passat. Een beetje een anti-climax, eigenlijk. Onwillekeurig zou je verwachten dat een topklasse limousine bovenaan zou staan, maar dat is dus niet het geval. De Volkswagen Passat (rijtest) heeft een eenvoudig gelijnde bips. De simpele lijnvoering zorgt ervoor dat de kofferbak lekker vierkant en erg groot is. Prima voor als het bier weer in de aanbieding is bij de buurtsuper.

Renault Talisman (L2M)

608 liter

En de winnaar komt uit Frankrijk! De Renault Talisman is de overduidelijke winnaar als het enkel om bagageruimte gaat. Het is de enige fabrikant die een sedan in de aanbieding heeft die meer dan 600 liter kan verstouwen. Omdat er geen enkele Talisman (rijtest) is met vierwielaandrijving, is de bodem zeer laag. Het kloeke design doet de rest. De Renault Talisman is nog een ouderwetse sedan in de goede zin van het woord. Misschien niet ‘premium’, maar wel bijzonder ruim. En daar heb je altijd lol van!