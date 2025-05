RWS komt met heel opmerkelijke oproep boven de snelweg

Blijkbaar is dit echt nodig.

De elektronische borden boven de snelweg kunnen voor verschillende doeleinden worden ingezet. Denk aan verkeersinformatie, maar ook een campagne om weggebruikers ervan bewust te maken dat je niet onder een rood kruis door mag rijden. Een nieuwe les voor automobilisten is een erg bijzondere.

De speciale tekst kun je alleen aanstaande zaterdag en zondag tegenkomen op de Nederlandse snelwegen. Het is dan 3 en 4 mei. Gaat er al een belletje rinkelen? Of liever gezegd, hoor je al een trompet of hoorn het Taptoe-signaal spelen? Op de borden verschijnt de tekst ‘Veilig herdenken? Zoek een P. Niet op de vluchtstrook!’. Ja, dit is blijkbaar een ding.

Je kent misschien nog wel de beelden van een pizzabezorger die zijn shift onderbreekt op 4 mei om 20:00 uur om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna te herdenken. Een nobel gebaar van de bezorger, maar kopieer zijn gedrag niet als je om 20:00 uur over de A7 dendert met 130 km/u.

Vermijd twee minuten file op de vluchtstrook!

Het woord is aan de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van I&W: ”Rijkswaterstaat roept weggebruikers, die op zondag 4 mei willen deelnemen aan de Nationale Herdenking, op om ruim op tijd een parkeerplaats te zoeken en niet stil te staan op de vluchtstrook. Dat is gevaarlijk en niet toegestaan.”

Rijkswaterstaat hoopt dus dat de waarschuwing op de elektronische borden wat doet. Aangezien RWS en het Nationaal Comité 4 en 5 mei dit al sinds 2008 doet en blijkbaar de noodzaak zit om dit te blijven doen, vermoed ik dat het nog weinig indruk heeft gehad.

Zonder dolle: natuurlijk is het goed dat RWS hier aandacht voor vraagt en dat men uit respect voor de gevallenen even stil wil gaan staan. Maar beter doe je dit niet op de vluchtstrook. ”Het is niet toegestaan en bovendien erg onveilig. Vooral het wegrijden en invoegen op de snelweg vanaf de vluchtstrook kan gevaarlijke situaties opleveren, omdat het overige verkeer op volle snelheid rijdt. Bovendien moet de vluchtstrook vrij blijven voor noodgevallen en hulpdiensten”, schrijft Rijkswaterstaat.

