Twijfel je nog?

In 1937 produceerde Suzuki een eerste kleine auto, gebaseerd op de Austin Seven. Sindsdien blijft men aan de weg timmeren en is het een wereldwijd automerk. In Nederland heeft Suzuki al jaren een marktaandeel van 2 a 3 procent en een trouwe schare aan fans. Wij vonden het tijd voor een lijstje, met 7 redenen waarom Suzuki een topmerk is.

1. Suzuki is niet bang om eigenzinnige auto’s te maken.

We vergeten nog wel eens dat Suzuki flink wat modellen in zijn gamma heeft, die steeds eigenzinnig en uitdagend zijn. De nieuwe Suzuki Swift heeft bijvoorbeeld een speels ontwerp dat volledig in overeenstemming is met zijn rijeigenschappen. En de Ignis zal, zeker wanneer deze lekker is aangekleed, een aantal nekken doen draaien. Als klap op de vuurpijl heeft het merk de eeuwig schattige/stoere Jimny nieuw leven ingeblazen, tot groot plezier van zijn fans.

2. Bang voor pech? Suzuki’s zijn hartstikke betrouwbaar.

Het is niet voor niets dat je keer op keer Japanse autofabrikanten bovenaan de ranglijsten ziet staan, als het aankomt op betrouwbaarheid. De Aziaten werken er bijzonder hard voor om hun kostbare reputatie omhoog te houden. Uiteraard hoort Suzuki ook bij deze merken. Sterker nog: volgens diverse onderzoeken is Suzuki het meest betrouwbare merk. Dat oordeelde bijvoorbeeld een groot onderzoek van het Britse magazine What Car?, maar ook bij de Consumentenbond werd Suzuki vorig jaar uitgeroepen als winnaar.

3. Terwijl veel auto’s steeds zwaarder worden, blijven Suzuki’s lekker licht en wendbaar.

Dat Suzuki’s relatief licht en wendbaar zijn, hebben wij recentelijk nog zelf mogen ondervinden. Bij de Suzuki Swift Redactie Race (die wij op glorieuze wijze wonnen) ontdekten we nogmaals dat het stadsautootje, dat net als de Baleno en de Ignis op het HEARTECT-platform wordt gebouwd, zeer goed zijn bochten verteerd. Diezelfde filosofie gebruikt Suzuki ook bij zijn andere modellen, dus ongeacht het model dat je koopt, is dit een eigenschap waarmee je te maken zult krijgen.

4. Met de Suzuki Service Card kun je nóg gemakkelijker langsgaan bij de garage.

Wie overweegt een Suzuki aan te schaffen, of die stap al heeft gezet, weet dat onderhoud bepaald geen dure hobby is. Suzuki heeft recentelijk besloten het nog goedkoper te maken om langs te gaan bij de garage, want met de nieuwe Suzuki Service Card (en Service Card Extra) kun je voortaan voordeliger dan ooit onderhoud uit laten voeren. De persoonlijke Service Card kan je jaarlijks tot 170 euro besparen. Zo kun je gratis kleine zaken als bandenspanning, oliepeil en software-updates laten fixen, maar bijvoorbeeld ook zonder afspraak een kleine reparatie uit laten voeren. Tevens geeft Suzuki je hierbij een jaar gratis pechhulp op alle modellen die het ooit heeft gemaakt, dus van je oude trouwe Swift, tot de nieuwste Vitara! De kaart wordt cadeau gegeven bij de eerstvolgende VOS-onderhoudsbeurt die je uit laat voeren.

Voor maar 29 euro extra (bruto adviesprijs) heb je de Suzuki Service Card Extra en kun je 12 maanden lang genieten van nog meer voordeel, zoals een gratis APK, een aircocheck en een Winter- en Zomercheck. Ook krijg je 10% korting op accessoires.

5. Weinig merken produceren betere, zuinigere motoren.

Over de betrouwbaarheid en het gewicht van de eigenzinnige Suzuki’s hebben we hierboven al gesproken, maar nog niet aan bod gekomen zijn de lichte, zuinige motoren die het merk momenteel in zijn auto’s levert. In de Celerio zijn deze drie kerneigenschappen gecombineerd en het resultaat spreekt voor zich. Suzuki’s kleintje is met zijn verbruik van 1 op 27 één van de zuinigste auto’s van Nederland.

6. Suzuki heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding.

We blijven nog even plakken bij de Suzuki Celerio. Afgezien van het feit dat deze auto één van de zuinigste van Nederland is, draagt de Celerio eveneens de titel van goedkoopste auto van Nederland. De andere modellen die Suzuki vandaag de dag aanbiedt, hebben echter net zo goed een puike prijs-kwaliteitverhouding. Oftewel, veel auto’s voor weinig geld. Denk aan de Vitara en de nieuwe Jimny (rijtest). Tevens biedt het merk bij verschillende modellen 1.000 of zelfs 1.500 euro extra inruilwaarde aan.

7. De juiste technologie.

Suzuki blijft vernieuwen en werkt constant aan het verbeteren van de technologie. Bijvoorbeeld met de nieuwe DualJet motor (superzuinig en een lagere C02-uitstoot), Smart Hybrids, Blind Spot Monitor, Rear-cross traffic alert en Dual Sensor Brake Support (camera- en sensorsysteem achter de voorruit voor extra veiligheid). Op deze pagina vind je uitleg over deze technieken en nog veel meer voorbeelden.