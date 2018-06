Sabine Schmitz rijdt GEEN record met de ŠKODA Kodiaq RS [video]

De snelste Kodiaq is nog niet officieel, maar er is volgens ŠKODA al wel een 'record' mee gereden.

RS staat bij ŠKODA Rally Sport. Al vóór de officiële introductie wil de nieuwe ŠKODA Kodiaq RS bewijzen dat hij zijn mannetje staat op ’s werelds meest bekende circuit. Coureur Sabine Schmitz noteerde met de Kodiaq RS een nieuw ronderecord voor zevenpersoons SUV’s op de legendarische Nordschleife van de Nürburgring. Het beruchte Nordschleife-circuit meet 20,832 km en de Kodiaq RS klokte een tijd van 9:29.84. Niet erg snel, maar dat hangt wellicht af van de definitie van een zevenpersoons SUV. De Opel Zafira OPC deed er destijds 8:54:38 over (2006), maar dat is meer een MPV dan een SUV. Klein detail… Is daardoor het verschil van ruim een halve minuut te verantwoorden? Nee. Daarnaast reed de Opel destijds nog over de oude Nordschleife, met de beroemde Flugplatz. Waarvoor je nog echt moest remmen om niet in de lucht te springen. Daarnaast zagen we ooit de Range Rover Sport (die ook verkrijgbaar is als zevenzitter) een tijd neerzetten van 8:14 (video). Maar goed, ŠKODA pakt hier even een PR-momentje.

Mocht je Schmitz overigens niet kennen: ze neemt regelmatig deel aan het Duitse lang-duurrace kampioenschap (VLN) en de 24-uurs race op de Nürburgring. In 1996 was ze zelfs de eerste vrouw die deze legendarische race won, een huzarenstukje dat ze een jaar later herhaalde. Dankzij een lange periode als bestuurder van de ‘Ring Taxi’ en als presentatrice van diverse auto TV-programma’s is ze inmiddels wereldwijd bekend. Naar schatting heeft ze inmiddels meer dan 30.000 ronden op de Nordschleife op haar conto staan.

In de nieuwe ŠKODA Kodiaq RS ligt een 2.0 BiTDI, goed voor 176 kW/239 pk. Dankzij Dynamic Sound Boost is het vermogen van de koppelsterke diesel beter hoorbaar. De Kodiaq RS beleeft zijn officiële wereldprimeur in oktober tijdens de autoshow van Parijs, check de video van de recordronde hier (mirror):

Overigens reed Sabine niet voor het eerst een snelle rondetijd met een SUV. In 2012 zagen we haar in een Jeep Grand Cherokee SRT8, resultaat was een rondje ‘Ring in 8:49 (video). Dat was echter niet zo snel als de Porsche Cayenne Turbo S, die deed er in 2009 slechts 8:34 over, waarbij Sabine ook betrokken was.