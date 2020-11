Schade afhandelen met verzekering wordt stukje makkelijker - Autoblog.nl

Met een WA-verzekering kun je straks ook bij je eigen verzekeraar terecht als anderen schade hebben aangericht.

Iemand anders veroorzaakt een ongeluk waardoor jouw geliefde auto beschadigd raakt: dat is zo ongeveer het laatste waar je op zit te wachten als automobilist. Oké, er zijn nog ergere dingen (neergestoken en bestolen worden bijvoorbeeld), maar het is in ieder geval geen pretje. Dan wil je daar niet nog gedoe rondom het afhandelen van de schade met de verzekering bij hebben. Gelukkig hebben we goed nieuws: het wordt in het vervolg makkelijker om de schade bij de tegenpartij te verhalen.

De huidige situatie is dat je met een WA-verzekering vaak bij de verzekeraar van de tegenpartij moet aankloppen om de schade te vergoeden. Dat is best omslachtig. De Autoriteit Markt & Consument (ACM) vond dat ook. Het is ten slotte hun taak om dat soort dingen in de gaten te hebben. Daarom zijn ze om de tafel gaan zitten met de verzekeraars.

Dankzij de gemaakte afspraken kun je straks met een WA-verzekering ook bij je eigen verzekeraar de schade verhalen die door een ander aangericht is. De verzekeraars handelen de zaken dan verder onderling af. Als je de schade toch liever zelf wil afhandelen met de verzekering van de tegenpartij dan kan dat ook nog steeds. Verzekeraars worden straks geacht deze twee opties duidelijk te maken. De keuze is dan vervolgens aan de klant.

De precieze ingangsdatum van de nieuwe regeling is nog niet bekend. Dit zal waarschijnlijk ergens halverwege volgend jaar zijn.

