Porsche pompt meer dan $100 miljoen in synthetische brandstoffen

Porsche is druk bezig om de toekomst van de verbrandingsmotor veilig te stellen. Al zal het niet op grote schaal zijn.

Dat de verbrandingsmotor als massaproduct geen toekomst meer heeft is inmiddels wel duidelijk. Daar hoeven we misschien niet eens heel rouwig om te zijn. Wie gaat een amechtige viercilinder missen als je eenmaal in een elektrische auto rijdt?

Het zou wel heel mooi zijn als de verbrandingsmotor nog kon blijven bestaan als nicheproduct voor de liefhebbers. Dit is niet ondenkbaar, want er wordt volop onderzoek gedaan naar motoren die geen CO 2 -uitstoten. Yamaha heeft bijvoorbeeld al een V8 waterstofmotor gebouwd en dan zijn er ook nog synthetische brandstoffen.

Met dat laatste is Porsche druk bezig. De Duitsers investeren in totaal meer dan 100 miljoen dollar in synthetische brandstoffen. Een groot deel daarvan bestaat uit een investering in HIF Global. Porsche laat vandaag weten dat ze 75 miljoen dollar in dit bedrijf pompen. Omgerekend is dat een kleine 69 miljoen euro.

HIF Global is de grootste speler als het gaat om synthetische brandstoffen. Porsche is niet de enige geldschieter: het bedrijf deed een investeringsronde die in totaal 260 miljoen dollar opleverde.

HIF Global gaat met dit kapitaal de productie van e-fuels uitbreiden. Ze hebben al een fabriek uit de grond gestampt in Chili. Hier worden brandstoffen gemaakt uit waterstof en CO 2 met behulp van windenergie. Hartstikke schoon dus. Naast Porsche zijn ook Siemens en ExxonMobil hierbij betrokken.

Wat Porsche van plan is met deze synthetische brandstoffen? Het merk wil e-fuels in eerste instantie inzetten voor “aansprekende autosportprojecten”. Porsche experimenteerde hier eerder al mee tijdens de Porsche Supercup. Maar het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat Porsche al aan de Formule 1 denkt.

Er zijn namelijk hardnekkige geruchten dat Porsche de Formule 1 in gaat. Tegelijkertijd heeft de F1 de ambitie uitgesproken om op termijn over te schakelen op synthetische brandstoffen. Daarmee zou dus alles op zijn plek vallen.

Maar het meest interessante zou natuurlijk zijn als er ook synthetische brandstoffen komen voor straatauto’s. Dat is niet wat Porsche in eerste instantie in gedachten heeft, maar hopelijk wel in tweede instantie.