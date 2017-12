Marchionne: Ferrari kan F1 nog steeds de rug toekeren

Wait...what?

Aan het eind van deze week kwam er nog even groot nieuws: Alfa Romeo keert terug in de Formule 1! Het merk gaat in zee met Sauber en zal volgend jaar aan de start verschijnen met Charles Leclerc en Marcus Ericsson achter het stuur. Al enige tijd ging het gerucht dat Sergio Marchionne er voorstander van zou zijn dat het roemruchte merk een comeback zou maken op het hoogste niveau van de autosport. Doch Ome Serge roept weleens vaker wat. In het verleden is enkele keren gebleken dat we zijn woorden soms met een korreltje zout moeten nemen.

Echter, dat Alfa’s deal met Sauber daadwerkelijk tot stand is gekomen geeft ‘de coltrui’ weer wat extra geloofwaardigheid. Des te opmerkelijker is het dat hij in de nasleep van de heugelijke gebeurtenis het nodig vond te herhalen dat een vertrek van Ferrari uit de F1 nog steeds een reële optie. Way to be a buzzkill, Sergio.

The dialogue has started and will continue to evolve. We have time until 2020 to find a solution which benefits Ferrari. The threat of Ferrari leaving Formula One is serious. The agreement with Sauber expires in 2020-2021, right when Ferrari could leave.

Tot zover dus de gedachtegang dat de rentree van Alfa signaleert dat de Italianen vastbesloten zijn zich voor lange tijd te binden aan de F1. Maar goed, wellicht is dit niet meer dan een manier voor Sergio om zich in een goede positie te manoeuvreren om zijn zin te krijgen in toekomstige discussies met Liberty Media, de FIA en de andere teams. Daar hopen we dan maar op, want de F1 zonder Ferrari’s in het veld…