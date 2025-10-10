Aandeel Ferrari flink in de min na aankondiging Ferrari Elettrica

Gisteren onthulde Ferrari een heleboel details over zijn Ferrari Elettrica, vandaag blijkt een aandeel Ferrari flink minder waard.

Ferrari, we dromen er allemaal van. Posters boven je bed en maar duimen dat je ooit zo’n volbloed Italiaan voor je deur kunt hebben. In het rood uiteraard, want een Ferrari hoort in het rood. Vind ik dan.

Gisteren hield het sportwagenmerk zijn beleggersdag. Dat begon enthousiast in de ochtend met de onthulling van de plannen voor de Ferrari Elettrica. In hetzelfde enthousiasme kondigde het merk uit Maranello aan dat de elektrische ambities wat worden teruggeschroefd.

Halvering elektrische doelstellingen

Was het merk met “Il Cavallino Rampante” eerst van plan 40 procent van zijn auto’s elektrisch te maken, nu mikt het merk op 20 procent volledig elektrische Ferrari’s. Een halvering van de doelstelling. Zal geen verrassing zijn, want ook concurrenten als Porsche en Aston Martin schroefden hun doelstelling al terug.

De mix wordt verder, naast die 20 procent EV, 40 procent met een conventionele brandstofmotor en 40 procent hybride. Ferrari heeft het dan vooralsnog over het jaar 2030 voor deze percentages. Zoals ze zelf zeggen:

We zullen onze V6-, V8- en V12-verbrandingsmotoren blijven aanbieden en innoveren, in lijn met de nieuwe wereldwijde regelgeving, waarbij we ons richten op het verhogen van het specifieke vermogen en het garanderen van de compatibiliteit met alternatieve brandstoffen Ferrari blijft gewoon Ferrari

Aandeel Ferrari hard onderuit

Beleggers kunnen niet verrast zijn door deze aankondiging. Auto’s met een brandstofmotor leveren meer winst op en de restwaarde van hybride en elektrische Ferrari’s is nog onzeker. Toch ging het aandeel van Ferrari hard onderuit op de beurs.

Dat komt volgens het FD niet persé door het EV plan, maar door de omzetverwachting voor dit jaar. Ze verwachten dit boekjaar een omzet van 7,1 miljard met een bedrijfsresultaat van 2,06 miljard euro. Een hoop centjes, maar voor beleggers niet genoeg.

Die verwachtten namelijk meer. Het merk uit Maranello heeft in 2022 namelijk voor de lange termijn betere resultaten ingeschat en de beleggers zijn nu teleurgesteld. Wel balen, want het aandeel Ferrari verdubbelde nog in waarde tussen 2023 en 2024.

Ferrari blijft verbrandingsmotoren bouwen

In hoeverre het indammen van de elektrische ambities van invloed is op omzetverwachtingen en dus op het aandeel Ferrari is natuurlijk niet zo makkelijk te duiden. Op zich hoeft het merk ook helemaal niet zo nodig EV’s te bouwen.

Waar de Europese Unie inmiddels al werkt aan uitstel of versoepeling van het verbod op verbrandingsmotoren, was er al na de lobby van de Italiaanse regering een uitzondering bedongen voor autofabrikanten die minder dan duizend auto’s per jaar leveren. Oneerlijk voor een merk dat meer auto’s verkoopt dan zijn brave Italiaanse broertje?

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: @mats_bulters