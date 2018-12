Porsche Exclusive sprenkelt zijn magie op de Macan S

Het ziet er niet verkeerd uit.

De mannen en vrouwen van Porsche Exclusive Manufaktur zitten eigenlijk geen moment stil, maar het is inmiddels alweer even geleden dat zij de Macan onder handen hebben genomen. Ruim een jaar geleden presenteerden zij voor het laatst een vreselijk dure, met alle denkbare (en meer!) opties uitgeruste Macan. Nu de nieuwe Macan tot ons is gekomen, is het weer tijd voor een nieuwe opdracht.

De bespoke-afdeling van Porsche heeft zich flink laten gaan met het gefacelifte model van de Macan. Hoewel het allemaal relatief mild oogt, iets dat voornamelijk is te danken aan de kleur Volcano Grey Metallic, is de auto voorzien van allerhande extra’s. Aan de buitenzijde herkennen we o.a. nieuwe 20″ ‘Turbo’ velgen, een nieuwe diffuser en is de neus van de auto uniek. De Macan S neemt hier bijvoorbeeld enkele kenmerken van het Sport Design-pakket over, maar daarnaast is het lijnwerk nog eens extra benadrukt om de luchtlinlaten in beter licht te zetten.

Binnenin de auto vinden we een tweekleurig interieur, dat door Porsche Exclusive Manufaktur nauwkeurig is uitgezocht. Simpel zwart en Mojave Beige worden hier gecombineerd en samen vormen zij de basiskleuren van de binnenzijde. De stoelen, het dashboard, de middenconsole, vrijwel overal komt de combinatie terug. Porsche geeft de kleurencombinatie nog extra tractie door ook nog het zogenaamde Anthracite Chestnut-pakket in de auto te plaatsen. Hiermee wordt het interieur verrijkt met donker hout.

De laatste keer dat Porsche Exclusive Manufaktur zich met de Macan bezighield vermeldde het trots het prijskaartje van de auto. Destijds kostte het exemplaar bijna 160.000 euro. Echter, omdat we hier te maken hebben met een gewonere Macan S in plaats van een Turbo, zal Porsche Exclusive Manufaktur dit bedrag zeer zeker niet hebben overtroffen.

