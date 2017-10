Scoor het voormalige optrekje van Rijkswaterstaat

Nog op zoek naar een afgelegen kantoorpand?

Zoek niet verder. Dit bedrijfspand is omhult door groen. Het gebouw werd voorheen in gebruik genomen door Rijkswaterstaat. Een zogenoemd ‘steunpunt’. Door heel Nederland zijn deze steunpunten van Rijkswaterstaat te vinden. Dit punt in Wognum, Noord-Holland wordt niet meer gebruikt door de overheidsdienst en is nu te koop.

Het kantoorpand heeft een oppervlakte van 397 m2. Er is een garage, een werkplaats en de verdieping kan gebruikt worden als opslagruimte. In alle rust werken is er niet bij. Op het perceel is tevens een ambulancepost van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord gevestigd. Verwacht dus de nodige sirenes zo nu en dan.

Een directe vraagprijs is er niet. In overleg met de makelaar zal een prijs worden afgestemd. Een voordeel is de enorme parkeerplaats dat met de ruimte komt. Een nadeel zijn de ambulances die langs je geliefde bolide razen. Het object bekijken kan hier.

Met dank aan @taaffert voor de tip!