Dit zijn de prijzen van de nieuwe Audi A8

Verwarrende badges incoming!

De nieuwe A8 is de eerste Audi die op de markt zal worden gebracht met de nieuwe badgestrategie. De A8 komt aanvankelijk in twee motorvarianten op de markt. Als A8 50 TDI met een 286 pk diesel en als A8 55 TFSI met een 340 pk sterke benzinemotor.

De nieuwe A8 is standaard al behoorlijk dik uitgerust. Denk aan Audi virtual cockpit, Audi Touch Respons, luchtvering, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen en ga zo maar door. Uiteraard kan de prijs aan de hand van de optielijst toch nog behoorlijk oplopen. Bijvoorbeeld vanwege een uitzonderlijke exterieurkleur of grotere 19- of 20-inch wielen. De A8 rolt namelijk standaard op schoenen van 18-inch. Een andere manier om de prijs lekker op te voeren is door te kiezen voor een Pro Line Plus-uitvoering. De A8 krijgt onder andere een Bang & Olufsen soundsystem, achteruitrijcamera en elektrisch verstelbare/inklapbare, dimmende buitenspiegels met geheugenfunctie. Kies daarbovenop de Personal-uitvoering en je krijgt bijvoorbeeld twee separate, elektrisch verstelbare stoelen achterin met verwarming, comforthoofdsteunen, voetsteunen, een met leer beklede verlengde middenconsole en Rear Seat Remote.

De A8 50 TDI is er vanaf 105.185 euro. Deze motor in de A8 L kost 108.385 euro. De A8 55 TFSI is er vanaf 107.385 euro en als A8 L kost deze variant 110.585 euro. Wie een dikkere motor wenst moet geduld hebben. In 2018 zal Audi het motorenaanbod verder uitbreiden. Eind november staat ‘ie bij de dealer.