Seat Ibiza ecoTSI is 150 pk sterk monster - Autoblog.nl

De Seat Ibiza ecoTSI is de Ibiza hoe je’m eigenlijk wilt hebben.

Veel veertigers zullen met weemoed terugdenken aan hun leaseauto-keuze zo’n twintig jaar geleden. Ja, je kon voor de geijkte Volkswagen, Opel of Ford gaan, maar een Alfa Romeo of Seat kon dan ook gewoon.

Potente Seats op de linkerbaan

WIlde je die Alfa Romeo in de lease, had je vaak een minder krachtige motor en wieldopjes zodat ‘ie in het budget viel. Bij Seat was het juist andersom: daar kreeg je vaak een dikkere motor met en een sportiever uitrustingsniveau voor hetzelfde geld. Zodoende was er een periode dat het stikte van potente Seats op de linkerbaan van de snwelweg. Welnu, die tijden breken weer aan met de Seat Ibiza ecoTSI. Althans, dat hopen we.

Seat Ibiza ecoTSI

De marketingafdeling is niet heel slim bezig, want de naam ‘ecoTSI’ klinkt niet echt lekker in vergelijking met zijn voorganger, de ‘TSI EVO’. Dat past beter bij het sportieve imago van Seat, toch? Die EVO TSI was leverbaar vanaf de introductie van de nieuwe Ibiza, maar werd begin vorig jaar al geschrapt uit het leveringsprogramma in Nederland. Qua techniek maakt het geen fluit uit: het zijn exact dezelfde motoren. De 1.5 viercilinder is goed voor 150 pk bij 5.000 toeren en 250 Nm bij 1.500 toeren.

Automaat standaard op Seat Ibiza ecoTSI

In tegenstelling tot de TSI EVO is de Ibiza ecoTSI altijd voorzien van een zeventraps DSG automaat met dubbele koppeling, terwijl eerst alleen een handbak mogelijk was. Gek genoeg accelereert de DSG 0,3 tellen langzamer naar de 100 km/u (8,2 tellen) en is de topsnelheid juist 4 km/u hoger (219 km/). Meestal is het precies andersom, namelijk. Het verbruik is 1 op 17,9. De Seat Ibiza ecoTSI kost in Business Intense-uitvoering 28.150 euro.

Concurrenten Seat Ibiza ecoTSI

Daarom gaan we nu even kijken of deze vlotte Ibiza nog steeds een interessante auto is gebleven. Want hoeveel B-segment auto’s met om en nabij de 150 pk zijn er nog? Nou, niet veel. We hebben even moeten schipperen, maar in de categorie B-segment auto met redelijke motor kwamen uit op deze drie jongens:

Abarth 595 1.4 T-Jet (312)

€ 27.154

De leukste is natuurlijk deze Abarth 595. Ja, de auto is inmiddels al hoogbejaard. Maar wat maakt het uit? Een moderne auto is niet per definitie leuker. Ook is het niet zo van belang in deze klasse. De Abarth is voorzien van een T-Jet motor met 145 pk. Het is de instapper van de range. Omdat de auto slechts iets meer dan 1.000 kg weegt, zijn de prestaties prima voor elkaar. In 7,8 tellen zit je op de 100 km/u en voluit haal je 210 km/u. Wel een totaal andere auto dan de Seat Ibiza ecoTSI.

Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Smart Hybrid

€ 24.949

Een van de pretletters in deze klasse is de Swift Sport. De auto is helemaal af, alhoewel je er genoeg dingetjes aan kunt aanpassen. Dankzij de turbomotor is de auto eindelijk te kietelen. Sinds kort is de Swift Sport voorzien van een Smart Hybrid aandrijflijn met iets minder topvermogen (129 pk, 11 minder dan voorheen) en een iets hoger gewicht, alhoewel de auto alsnog net geen 1.000 kg weegt. De sprint is relatief vlot (0-100 km/u in 8,1 seconden) en op de Autobahn kun je 210 km/u halen.

Mini Cooper 5-Door (F56)

€ 29.674

Als je een leuke, vlotte en rijk uitgeruste B-segment auto zoekt, is de MINI Cooper natuurlijk de uitgelezen keuze. De MINI Cooper heeft een 136 pk sterke 1.5 driecilinder die we ook kennen van de 118i. Jullie aller @jaapiyo blijft deze motor een halve zes-in-lijn noemen. Op de sprint komt de MINI goed mee (0-100 km/u ook in 8,3 tellen), maar de topsnelheid is fractioneel lager met 207 km/u. Ook is de MINI vrij kaal en zijn de opties duur.

