SEAT maakt Nederlandse prijs Tarraco bekend

De grootjoekel van SEAT heeft een prijskaartje.

De Tarraco is de grootste van de drie SUV’s in het SEAT-gamma. Na de Ateca en de Arona leek het de autofbouwer een goed idee om met nog een SUV te komen. De Tarraco weet zich te onderscheiden van de rest, want met deze auto zijn er maximaal zeven zitplaatsen mogelijk.

SEAT brengt de Tarraco in eerste instantie met wat slappe benzine- en dieselmotoren op de Nederlandse markt. De prijs begint bij 37.950 euri’s. Voor dat geld krijg je een 1.5 TSI benzinemotor met 150 pk én een handbak. De goedkoopste diesel kost 43.300 euro, daarvoor krijg je een 2.0 TDI met eveneens 150 pk en een handgeschakelde versnellingsbak. De Tarraco kan met deze motoren per direct besteld worden.

Wie wat meer vermogen wenst (en dat wil je met een mammoet van 4,74 meter) zal geduld moeten hebben. Pas later komt de Tarraco met de 2.0 TSI en TDI met 190 pk. Sowieso zullen die varianten completer zijn, want de 190 pk-versies komen standaard met een 7-traps DSG en vierwielaandrijving. In 2020 verschijnt er tevens een plug-in hybride van de Tarraco.

De eerste exemplaren worden in begin 2019 geleverd. Wat de 190 pk-varianten gaan kosten is op dit moment niet bekend.