Verstappen nummer 2 volgens experts

Dat is eigenlijk heel erg logisch.

We komen aan het einde van het jaar en dat betekent heel veel lijstjes. De meest bekende is die van Radio 2, waar ze op zoek gaan naar de 2000 meest gemiddelde liedjes ooit gemaakt. Het toonaangevende magazine AutoSport komt met een veel interessanter (en beter te verklaren) lijstje. AutoSport heeft bij alle teambazen aangeklopt en gevraagd naar de coureurs die zij het beste vonden, het afgelopen seizoen. Bijna iedereen gaf er gehoor aan.

De teammanagers mochten hun top 10 maken met de coureurs. De verdeling van de punten is net als bij de Formule 1: 25 punten voor de nummer 1, 1 punt voor de nummer 10. We gaven het al aan: bijna iedereen gaf er gehoor aan. De deelnemers waren Claire Williams (Williams), Franz Tost (Toro Rosso), Fred Vasseur (Sauber), Otmar Szafnauer (Racing Point Force India), Zak Brown (McLaren), Gunther Steiner (Haas), Cyril Abiteboul (Renault), Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes). De grote afwezige is misschien wel de meest besproken teambaas van het afgelopen seizoen: Maurizio Arrivibene (Ferrari).

Het lijstje ziet er als volgt uit:

Positie (2018): Coureur: Punten: Positie (2017): 1 Lewis Hamilton 218 1 2 Max Verstappen 139 2 3 Sebastian Vettel 105 3 4 Fernando Alonso 103 6 5 Daniel Ricciardo 85 4 6 Charles LeClerc 71 - 7 Kimi Raikkonen 57 7 8 Valtteri Bottas 38 10 9 Esteban Ocon 27 5 10 Nico Hülkenberg 23 9

Paar dingen die opvallen. De afstand met Lewis Hamilton tot Max Verstappen is werkelijk enorm. Op zich ook begrijpelijk, want Hamilton was een klasse apart dit seizoen. Hij heeft 218 punten, wat betekent dat 8 managers hem op P1 hebben gezet en eentje op P2. Max Verstappen op de tweede plaats is ook niet direct een verrassing. Hij begon het seizoen zeer onstuimig, maar heeft zich sinds Monaco enorm verbeterd. Bij Daniel Ricciardo ging dat precies andersom. Hij begon zeer sterk, maar kreeg veel te maken met pech. Daardoor heeft hij niet echt een goede indruk kunnen achterlaten en staat hij slechtst vijfde. Dat Alonso op de vierde plaats staat is wel opvallend. Het is bijzonder lastig te bepalen hoe goed Alonso werkelijk is. Natuurlijk, hij reed Stoffel Vandoorne om zijn oren, maar de kwaliteiten van de Belg zijn eveneens moeilijk te bepalen.

Charles Leclerc staat op een trotse zesde positie, voor twee Finnen die bij een topteam reden, maar overduidelijk de nummer 2 waren. Voor de Franse F1-fans is het treurig om te zien dat de manager Esteban Ocon hoog hebben zitten (P9), maar dat hij geen zitje heeft voor 2019. Beetje pijnlijk voor Red Bull voor 2019: de teambazen zijn niet onder de indruk van de kunsten van Pierre Gasly, terwijl Pierre Gasly dat zelf wél is.