Tesla opent fabriek Amerika met Musk achter productielijn

Want ome Musk mag zelf de regeltjes bepalen.

De Tesla-fabriek in Fremont is sinds 24 maart gesloten vanwege het c-woord. De gouverneur van Californië kondigde aan dat de staat weer langzaam op zou starten. Iedere provincie mocht zelf de maatregelen langzaam versoepelen. Helaas voor Elon Musk, Alameda Country stopte de poging om de Tesla-fabriek in Fremont op te starten. De gouverneur verwachtte dat Tesla volgende week de fabriek weer kon openen.

Alameda Country was met Tesla in onderhandeling om de fabriek op 18 mei weer te openen. Dit voorstel was aan dovemansoren gericht. Het duurde Elon Musk te lang, ‘Tesla opent fabriek weer’. Want Musk zou zichzelf niet zijn als hij niet tegen de regeltjes in zou gaan. Lokale media melden dat de parkeerplaats van de fabriek vol auto’s stond. Tesla-medewerkers hebben ook al contact gezocht met de lokale media om te melden dat niet alle regeltjes worden nageleefd. Deze keer werden medewerkers telefonisch opgeroepen te komen werken. Dus kunnen we jullie helaas geen uitgelekte mails ter vermaak aanbieden.

Ook Musk zelf gebruikte zijn standaard uitlaatklep Twitter om wereldkundig te maken dat Tesla de fabriek in Amerika opent. Hij roept dat hij zelf aan de productielijn komt te staan. We weten niet aan welk lijntje Musk voor dit bericht heeft gezeten maar ongetwijfeld niet aan die van de fabriek. Desnoods laat de CEO zichzelf oppakken.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020

Elon Musk dreigde de fabriek waar 10.000 medewerkers werken samen met het hoofdkantoor met 1.500 medewerkers vanuit Californië te verplaatsen naar Nevada (Texas). Dit allemaal omdat hij boos is, want hij krijgt zijn zin niet. Tesla spande ook een rechtzaak aan tegen de provincie. Tesla krijgt van sommige kanten ook steun. De burgemeester van Fremont, Lily Mei, steunt Musk bij het heropenen van de Tesla-fabriek. Zij maakt zich zorgen over de economische impact.

Bron: Electrek