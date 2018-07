‘Marchionne per direct weg bij FCA’

Is het dan eindelijk gedaan met de coltrui?

Als er een concern de gelederen bezig kan houden, is het FCA wel. Dat heeft voornamelijk te maken met de opmerkelijke keuzes die gemaakt worden door de grote opperbaas Sergio Marchionne. Het is voor ons heel erg makkelijk grappen maken (de beste stuurlui staan immers aan wal), maar het is natuurlijk niet het meest eenvoudige merkenportfolio waar Marchionne een succes van moest maken.

Het ziet er naar uit dat er een einde is gekomen aan de heerschappij van Marchionne. De Italiaan was al een tijdje met ziekteverlof. Bloomberg weet te melden dat Sergio niet meer terug gaat komen om zijn oude positie in te nemen. Wat er mis is met de gezondheid van Marchionne is onduidelijk, dat wordt in het ongewisse gelaten. Op 26 juni werd Sergio voor het laatst publiekelijk gezien. Hij zou een eenvoudige operatie ondergaan en tijdje moeten revalideren. Tot op heden is hij nog niet teruggekeerd.

Marchionne mag gerust gezien worden als de redder van de Italiaanse autoindustrie. Het is een van de langst zittende CEO’s in de automobielindustrie. In 2004 was hij de vijfde Fiat-baas in twee jaar tijd. In 2003 maakte Fiat nog verlies, maar in 2005 wist Marchionne Fiat winstgevend te maken. In 2014 was het Marchionne die Fiat aan Chrysler koppelde, waardoor we nu het FCA-concern kennen.

Wie nu verantwoordelijk is voor het uitstellen van nieuwe modellen bij het FCA concern is vooralsnog onduidelijk.