Shelby Mustang van Cervini zoekt nieuwe eigenaar

Wie strooit zijn hard verdiende centen op deze grove Amerikaan?

Tijd om kennis te maken met een wel heel bijzondere occasion. Deze uitgeklopte Shelby Mustang kwam in eerste instantie bij ons op de radar toen @gt4power de auto op Autojunk plaatste. De interesse werd uiteraard direct aangewakkerd, omdat we enigszins bekend zijn met deze onderdelenfabrikant. De Mustang is namelijk door niemand minder dan Cervini onder handen genomen, die we al kenden van hun GT500.

In vergelijking met de GT500 die ze eerder aanpakten beschikt deze dakloze Shelby Mustang echter over ruim 200 pk extra. Al met al is de 4,6-liter V8 in het vooronder van de Ford volgens de spotter goed voor 850 pk, al spreekt de advertentie zelf over een minstens zo respectabel vermogen van 650 pk. Hiermee heeft Cervini, als ontwerper van bodykits, zelf vrij weinig te maken gehad.

In geheel Amerikaanse stijl beschikt de Mustang over een automatische versnellingsbak, waarmee accelereren richting de 100 km/u naar verluidt in ongeveer 5,5 seconden gebeurd. Gezien het hier om de oorspronkelijke specs gaat van toen het beestje nog over 305 pk beschikte, zal dit in werkelijkheid eerder naar zo’n 4 seconden duikelen.

De potente muscle car staat, ondanks dat hij voor Nederland een unicum is, te koop voor € 65.000. Best opvallend, gezien de wagen volgens de advertentie getaxeerd is op € 85.000 en maar 21.525 kilometers heeft afgelegd. Het wordt overigens nog vager, omdat de bolide schijnbaar vrijgesteld is van motorrijtuigenbelasting. Wellicht dat ook deze auto in het verleden van een of andere overzeese militair is geweest?