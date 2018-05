Shelby Series 2 keert terug als 800 pk sterke machine

Daar kunnen we wel wat mee, of niet?

Bijna twintig jaar na de introductie van de Shelby Series 1, een wagen die bijna volledig door Shelby zelf werd gemaakt, presenteert de Amerikaanse autobouwer een ‘moderne interpretatie’ van diezelfde auto. De wagen gaat, logischerwijs, dan ook door het leven als de Series 2.

Het is nog maar de vraag wie er precies op de wagen zit te wachten. Natuurlijk, er is zeker niets mis met Shelby als tuner en ook de Series 1 was bij introductie een puike auto, maar om negentien jaar later met een nagenoeg onveranderd design aan te komen zetten, getuigt van weinig creativiteit. Aan de andere kant, is er niets fout, dan hoef je ook weinig te veranderen.

De Series 1 had een fijne gewichtsverdeling, een pakkend design en een no-nonsense Oldsmobile V8 met 320 pk in het vooronder, die met supercharger zelfs 460 pk produceerde. Het vermogen werd via een handgeschakelde transaxle vijfbak naar de achterwielen gestuurd.

De Series 1 was oorspronkelijk een bolide gemaakt van lichtgewicht composiet materialen. De Series 2 houdt het gewicht laag, en dankzij een samenwerking met Wingard Motorsports krijgen klanten nu de keuze uit aluminium, carbon of titanium plaatwerk. De Series 2 heeft dezelfde aluminium honinggraat monocoque als het origineel. In tegenstelling tot de Series 1, krijgt de Series 2 twee motorenopties. Shelby levert de wagen ofwel met een 427 aluminum FE big block, of met een Windsor small block. Hoewel Shelby geen concrete cijfers kan geven, kunnen de motoren in de richting van 800 pk produceren.

Shelby maakte destijds 249 exemplaren van de Series 1. De Series 2 wordt in een beduidend kleinere oplage gebouwd. De Amerikanen zullen er, op jaarbasis, slechts vier samenstellen.