Zeldzame racer van Carroll Shelby kost een appel en een ei

Eerlijk waar.

Wanneer je de mogelijkheid hebt om een auto over te nemen uit de persoonlijke collectie van de oprichter van je favoriete automerk, dan is de kans groot dat je bereid bent er grof geld voor neer te leggen. In het geval van deze Shelby Aurora is dit helemaal niet nodig.

Carroll Shelby besloot in de jaren ’90 een terugkeer naar de autosport te willen maken. De insteek was een nobele: Shelby zou enkel en alleen identieke auto’s maken voor een raceserie genaamd de Shelby CAN-AM series. De serie zou een manier voor amateurs worden om tegen elkaar te kunnen racen, zonder daarbij een godsvermogen uit te geven. Onder het mom van ‘moge de beste winnen’, werd de raceklasse gelanceerd. Heel lang hield de serie het niet vol. Na zes seizoenen werd het project opgedoekt, om vervolgens nog enkele jaren door te gaan in Zuid-Afrika.

In de Shelby CAN-AM series werden de wagens voorzien van een 255 pk sterke, 3,3-liter V6 van Dodge. Het model dat we hier voor ons hebben is echter iets anders. Shelby had namelijk nog een hogere klasse in gedachten, waar de CAN-AM auto’s niet de hiervoor genoemde V6 hadden, maar een ongeveer 500 pk sterke Oldsmobile V8. Dit blok gebruikte Shelby eerder ook in de Series 1. Het extremere project, waar eigenlijk alleen de échte durfallen thuishoorden, kwam echter nooit van de grond.

Desondanks werd er een volledig werkend exemplaar geproduceerd, die vervolgens in de collectie van Carroll Shelby terechtkwam. De wagen is dankzij zijn indrukwekkende power-to-weight ratio een bijzonder potente machine. Natuurlijk is hij bij lange na niet zo verfijnd als de raceauto’s van tegenwoordig, maar het is ongetwijfeld een zalige machine om mee rond te knallen. Het apparaat heeft een handbak en onafhankelijke vering bij ieder wiel.

De Shelby Aurora V8 CAN-AM wordt binnenkort geveild door Bonhams, die verwacht er tussen de 17.000 en 21.000 euro voor te vangen.