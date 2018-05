Vanaf vandaag kun je geen Porsche meer bestellen

"Die gele niet, die witte niet, die rode niet. Allemaal kun je ze niet bestellen!"

Wie nu net genoeg geld bijeen had gesprokkeld en op het punt stond met Porsche te bellen om een hagelnieuwe wagen uit Stuttgart te bestellen, moet zijn geduld nog héél even bewaren. De Duitsers hebben de orderboeken momenteel namelijk gesloten. Dit klinkt als een serieuze ingreep, maar in het licht van de strengere WLTP-testcyclus is het een meer dan logische zet.

Het nieuws is de wereld in geholpen door het Britse Autocar, die recentelijk sprak met een woordvoerder van Porsche. De woordvoerder wist het blad te vertellen dat het merk de afgelopen maanden een flinke voorraad heeft opgebouwd van de standaard modellen. Dit om de consequenties van de ingrijpende keuze op te vangen. De orderboeken zijn voor onbepaalde tijd gesloten, totdat het merk zeker weet dat alle modellen voldoen aan de eisen van de nieuwe WLTP-testcylus.

“Due to the time this test procedure takes, some models might not be ready for 1 September. But we have grown the stocks of each car in the same way we would if a new model year were to be introduced so as to minimise the impact.”

Op zich is het niets nieuws, maar juist de grootte van de operatie maakt het in dit geval opmerkelijk. Autofabrikanten roepen de productie van bepaalde modellen wel eens een halt toe om de zaken op orde te krijgen, maar in het geval van Porsche gaat het dus om het volledige productengamma. Voorlopig kun je, voor ieder model, enkel uit de voorraad kiezen. Heb je als klant specifieke verzoeken voor een custom exemplaar, dan zul je moeten wachten totdat WLTP-goedgekeurde Porsches op de markt komen.

Ergens is dit natuurlijk helemaal niet zo vreemd. De WLTP-cyclus ligt veel dichterbij de realiteit dan de uitgaande NEDC-testcyclus. Voorheen hoefden autofabrikanten het verbruik en de emissiewaarden van hun auto’s enkel en alleen in een laboratorium op te meten, maar met de WLTP-cyclus worden de auto’s in het echte leven aan tests onderworpen. De strengheid van de nieuwe WLTP-cyclus zal bij een merk als Porsche, dat SUV’s, sportwagens en snelle, luxe bolides maakt, dus veel beter voelbaar zijn dan bij een ‘gemiddelde’ autofabrikant.

Porsche is overigens niet de enige autofabrikant die dergelijke besluiten doorvoert om zichzelf ervan te verzekeren dat alles op orde is, wanneer de WLTP-cyclus op 1 september van kracht wordt. De WLTP-cyclus bezorgt ze immers slapeloze nachten. Naar verluidt zijn er talloze fabrikanten die ervoor kiezen de orderboeken tijdelijk te sluiten, maar Porsche is de enige waarvan we zeker weten dat ze het ook daadwerkelijk doen. Op kleinere schaal hoorden we eerder, van bijvoorbeeld BMW, dat het de productie van de BMW M3 vroegtijdig zou stoppen in verband met de WLTP-cyclus.

