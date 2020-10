Shell: alleen elektrische auto's is niet genoeg voor emissievrij - Autoblog.nl

In de gesprekken over een toekomst die emissievrij is, wordt vaak alleen gesproken over elektrische auto’s, wat volgens Shell niet genoeg is.

De waterstofauto is nu ongeveer waar de elektrische auto tien jaar geleden was. Ja, je kan een waterstofauto kopen, maar moet je dat ook wel willen? Het probleem van waterstofauto’s is tweeledig. Aan de ene kant is er het aanbod auto’s. In feite zijn er twee smaakjes, de Hyundai Nexo en de Toyota Mirai. Waarbij de nieuwe Mirai pas volgend jaar gekocht kan worden, dus eigenlijk is er alleen de Nexo.

Het tweede probleem is misschien wel groter: het tekort aan tanklocaties. In Nederland zijn er op het moment namelijk maar een handjevol plekken waar je waterstof kan tanken. Minder een probleem als je daar dichtbij in de buurt woont, een groter probleem als je dat niet doet. Want niemand heeft zin in een ritje van honderd(en) kilometers om te gaan tanken.

Deze week is er echter een nieuwe aanbieder opgestaan in de wereld van waterstoftankstations. Iedereen kent het bedrijf al, het gaat namelijk om Shell. Bij Den Ruygen Hoek – je weet wel, die verzorgingsplaats langs de A4, met dat restaurant over de snelweg – is sinds woensdag waterstof te tanken. Shellwaterstofmanager Lisa Montanari was vrijdag aanwezig bij de BNR Nationale Autoshow, om uit te leggen waarom Shell nu pas – of al – een waterstofvulpunt aanbiedt.

Om te beginnen met waarom nu. Want Shell is immers een commercieel bedrijf waarbij het verdienen van geld voorop staat. Een waterstofstation zal nu geen geld verdienen, omdat er simpelweg te weinig waterstofauto’s zijn. Dat geeft Montanari ook toe. “Maar je moet ergens beginnen. Het kost nu zeker ook geld en de overheidssteun die dit mogelijk heeft gemaakt, hadden we ook zeker nodig. We geloven echter wel dat dit rendabel gaat worden. Ik wil niet degene zijn die met armen over elkaar gaat zitten dot er duizenden auto’s rijden tot ik ga bouwen. Je moet voorloper zijn, initiatief tonen, je moet het gewoon doen.”

Volgens Montanari is het ontbreken van de waterstofvulpunten ook een van de redenen dat de waterstofauto nog geen doorbraak heeft gemaakt. Ze noemt het een ‘soort Mexican standoff’, waarbij iedereen wacht tot er een stap wordt gezet. Daarom zet Shell nu zelf maar die stap, zegt Montanari.

En waarom die waterstofauto’s zo belangrijk zijn? Omdat je volgens Shell zowel waterstofauto’s als elektrische auto’s nodig hebt om emissievrij te kunnen leven. “Het is geen wedstrijd van of elektrische auto’s met accu’s beter zijn dan waterstof. Dat is een te beperkte visie, je hebt ze echt allebei nodig. Neem Amsterdam, die wil heel graag de binnenstad emissievrij hebben. Ga je dan de hele grachtengordel volplempen met laadpalen? En dan al het koper in de grond? Wij willen juist de keuze aan de gebruiker overlaten. Willen ze elektrisch, waterstof of gewoon fossiele brandstoffen? Bij ons hebben ze die keuze.”

De waterstoftank van Den Ruygen Hoek heeft een capaciteit van ruim driehonderd kilo, waarmee zo’n zestig auto’s mee vol te tanken zijn. Een gemiddelde autotank is vijf kilo groot, de literprijs is 12,10 euro inclusief btw. Met een volle tank van 5 liter, moet je volgens Shell 600 tot 700 kilometer rijden. In samenwerking met onder meer Total en Colruyt moeten er zo’n acht waterstoftanklocaties binnen de Benelux bijkomen. Shell plaatst er binnenkort twee in Nederland, waaronder bij Amsterdam Westpoort.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Rutger Houtkamp van The Houtkamp Collection spreekt over de Mille Miglia die donderdag van start gaat. En Wouter rijdt in de Polestar 2.

Foto: Wereldrecord 24uur Waterstof Auto van @Geelbarrel via Autojunk.nl.