Dankzij crossovers en SUV's kapt Lexus met deze drie auto's - Autoblog.nl

Binnenkort stopt Lexus met drie kekke auto’s in Europa, omdat men liever crossovers en SUV’s koopt.

Het zijn vreemde tijden in de autowereld. De laatste jaren zijn er namelijk twee transities gaande, die allebei tegen elkaar in lijken te gaan. Want aan de ene kant moeten auto’s steeds schoner, efficiënter en beter voor het klimaat zijn. Dan heb je het liefst een lichte, kleine auto die niet meer ruimte biedt dan je nodig hebt.

Tegelijkertijd kopen mensen liever een crossover en een dikke SUV, dan een stationwagen, hatchback of sedan. Dat terwijl die dikke SUV’s en crossovers juist slechter voor het milieu lijken dan de drie andere autosoorten. En zijn hatchbacks, sedans en stationwagens natuurlijk leuker om te rijden.

Jammer genoeg malen de meeste consumenten niet zo veel om hoe leuk een auto te rijden is, maar hebben ze liever die hoge instap. Daarom dat autofabrikanten steeds minder investeren in die leukere auto’s, om meer geld te pompen in die grotere bakken. Het resultaat horen we deze week van Automotive News Europe. Deze kwaliteitspublicatie heeft namelijk van Lexus gehoord dat ze stoppen met de CT, de IS en de RC in Europa, omwille van de crossovers en de SUV’s.

Sinds deze zomer worden de auto’s niet meer voor de Europese markt gemaakt. Onze markt neigt steeds meer naar SUV’s en crossovers, stelt Lexus, waardoor het produceren van de drie auto’s geen zin meer heeft. Het stoppen met die CT200h is niet zo’n hele grote verrassing. De auto rijdt al sinds 2012 rond (al was er wel drie jaar terug nog een facelift) en was voorheen vrij populair onder leasend Nederland.

Het stoppen met de IS is eveneens jammer, maar eveneens niet onverwacht. Van de IS bracht Lexus onlangs een nieuw model uit, daarvan wisten we al dat deze niet onze kant op zou komen. Het was dus slechts een kwestie van tijd voor Lexus ook de stekker uit de oude IS zou trekken.

Maar dat Lexus met de RC kapt is wél opvallend en eigenlijk ook een beetje jammer. Zo is de vernieuwde RC 300h nog maar een ruim anderhalf jaar te koop, waarbij het om een coupé gaat die met een instapprijs van 58.855 euro qua prijs nog redelijk meevalt in vergelijking met andere coupés. Van deze coupé werden er in heel Europa echter 422 stuks verkocht in de eerste acht maanden van 2020. En dat is kennelijk niet genoeg voor Lexus, dus kappen ze met de verkoop. Goed nieuws voor liefhebbers van atmosferische V8’en, de RC F blijft Lexus namelijk wél voor de Europese markt maken. Oh, en de LS blijft gelukkig ook, bevestigt het bedrijf tegen Motor1. Al is die auto met een verkoopcijfer van slechts 58 stuks in 2020 ook alles behalve een succesnummer.