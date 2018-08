Shell zet door, begint bouw waterstofstations in Nederland

Eindelijk.

Het heeft even mogen duren, maar men begint nu eindelijk een beetje wakker te worden rondom het bestaan van waterstof. Ditmaal is het Shell dat inzet op een schone toekomst. De oliegigant, die vorig jaar nog een gigantisch pact ondertekende, heeft vandaag aangekondigd dat het binnen nu en twee jaar vier waterstofstations in Nederland geplaatst zal hebben.

De waterstofstations zullen, uiteraard, op een redelijke manier verdeeld worden over de Nederlandse bodem. Uiterlijk tegen het einde van 2020 wil Shell vier waterstofstations gevestigd hebben. Hiervan moeten er twee in de regio Amsterdam terechtkomen, de overige twee stations worden geplaatst in de omgeving van Den Haag en in Pesse, Drenthe.

Hoewel men momenteel vooral elektrisch rijden als de toekomst ziet, is waterstof eigenlijk nog schoner. Belangrijker nog is het feit dat het tanken van waterstof vele malen sneller gebeurt dan elektriciteit bijladen aan een paal langs de weg. Dit is volgens de General Manager Waterstof van Shell dan ook het grootste voordeel voor de consument:

“Voordelen van waterstof-elektrisch rijden zijn het bereik en het feit dat er binnen vijf minuten een volle tank waterstof getankt kan worden. Het enige restproduct van rijden op waterstof is waterdamp uit de uitlaat. Dit draagt direct significant bij aan een betere luchtkwaliteit. En indien de waterstof uit duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie geproduceerd wordt, is het zelfs CO2-neutraal over de gehele keten.”

We zijn content dat er nu eindelijk eens initiatief genomen wordt als het gaat om het plaatsen van waterstofstations. De plannen liggen namelijk al sinds het begin van het decennium op tafel, maar grootschalige, concrete acties bleven tot op heden uit. Het idee is om tegen 2020 tenminste twintig waterstofstations in Nederland te hebben, maar momenteel zijn het er in werkelijkheid niet meer dan drie. Deze zijn gevestigd in Helmond, Rhoon en Arnhem. Wanneer Shell haar waterstofstations realiseert, blijven we steken op zeven.

Wat dat betreft zijn onze oosterburen flink ambitieuzer. In Duitsland moeten er tegen het einde van 2023 tenminste 400 waterstofstations bestaan, waarvan Shell er 230 voor haar rekening neemt. (via groen7.nl)