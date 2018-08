Toro Rosso kost Red Bull bijna evenveel als eigen team

Rollen moet dat geld.

Het onderhouden en constant blijven ontwikkelen van een Formule 1-team en -auto is zeker geen kattenpis. Met name op financieel gebied is het een gigantisch dure onderneming. In de afgelopen tien jaar hebben we al verschillende teams om zien vallen. Hiervan werd Force India bijna het meest recente voorbeeld, ware het niet dat de familie Stroll bijsprong om de boel over te nemen.

Met name de drie meest competitieve teams, Ferrari, Mercedes en Red Bull, evenals het fabrieksteam van Renault, zijn de grootste betaalmachines. Hoewel de Oostenrijkse energiedrankgigant nog ver verwijderd is van de astronomische bedragen die haar dichtste concurrenten uitgeven, geeft Red Bull nog altijd meer dan 100 miljoen dollar uit aan haar eigen team.

Ondertussen is Forbes er via de Italiaanse Kamer van Koophandel achtergekomen hoeveel Toro Rosso jaarlijks binnenkrijgt en uitgeeft. Hier komen een aantal verrassingen aan het licht, want het blijkt dat de in Faenza gebaseerde renstal qua financiƫn dicht in de buurt komt van haar grote zus. Sterker: Red Bull geeft een groot deel van haar eigen inkomsten aan het satellietteam om deze op de been en competitief te houden.

In absolute cijfers klinkt het als volgt: Red Bull betaalde in 2016 liefst 83,3 miljoen dollar (ofwel 79,1 miljoen euro) aan Toro Rosso. Dit is meer dan de helft van de omzet van het team waarbij Max dat jaar zijn debuut maakte. Uiteindelijk heeft Toro Rosso dat jaar 153,5 miljoen dollar (145.7 miljoen euro) uitgegeven aan de auto’s. Aan het einde van het jaar maakte het bedrijf 1,9 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) winst. (klik HIER voor de grote versie)

Dit alles schijnt een licht op de huidige stand van zaken. Hoewel niet duidelijk is hoeveel geld Red Bull in het meest recente jaar heeft afgedragen aan Toro Rosso, liggen de uitgaven tamelijk dichtbij elkaar. De resultaten, daarentegen, zijn opzienbarend groot. Waar Red Bull nog regelmatig meestrijd om podia en overwinningen, doet Toro Rosso, op een aantal uitzonderingen na, nog altijd mee in het middenveld.

Nu is het wel zo dat de auto de afgelopen jaren op technisch gebied steeds beter lijkt te worden. In theorie zou het dan ook moeten kunnen dat de Italiaanse variant van Red Bull dit jaar gehinderd wordt door de Honda-motor. Zeker aangezien Toro Rosso het enige team in de paddock is met de krachtbron uit Japan, is er eigenlijk geen vergelijking mogelijk.

Het is dan ook de vraag hoeveel langer Red Bull geld wil blijven steken in Toro Rosso. Momenteel plukken ze de vruchten van de samenwerking, daar het oude Minardi-team in feite testwerk doet met de Honda-motor, voordat Red Bull volgend jaar zelf de overstap maakt. Wat er daarna gaat gebeuren, dat ligt volledig open.