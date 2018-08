Ford Ranger Raptor komt Europese heuvels opeten

Smikkelen maar!

In de eerste twee weken van dit jaar kondigde Ford aan dat ze haar best verkochte pick-up terug naar Europa gaat brengen. Nog geen maand daarna kregen we beter nieuws, want diezelfde Ranger kwam er ditmaal ook als krachtige, stoerdere Raptor. Hoewel deze, zeker qua vermogen, amper te vergelijken is met de ronduit vunzige, 450 pk sterke F-150 Raptor (rijtest), kijken we zeker vooruit naar de kleine bruut. Vanochtend heeft Ford laten weten dat dit model naar Europa komt.

Hoewel we hier in eerste instantie om wilden juichen, beseften we al gauw dat er hoogstwaarschijnlijk maar een handvol liefhebbers voor deze auto zullen kiezen. We beuren onszelf echter snel weer op met de fijne gedachte van de gruwelijke bolide om jullie van de details te voorzien.

Wie uiteindelijk kiest voor de Ranger Raptor, zal dit voornamelijk doen om de krachtbron in de pick-up. Zoals gezegd is de motor in de krachtigste Ranger half niet zo sterk als de zalige 3,5-liter V6 in de F-150 Raptor, maar zwak is hij allesbehalve. De 2-liter EcoBoost-viercilinder heeft twee turbo’s en produceert 213 pk en liefst 500 Nm aan koppel. De zelfontbrander is daarnaast gekoppeld aan een gloednieuwe tientraps automaat.

Om te garanderen dat de Ranger Raptor zich op ieder terrein kan voortbewegen, heeft Ford de auto van een aantal broodnodige karakteristieken voorzien. Niet alleen heeft de auto enorme Fox Racing Shox dempers, een sterk chassis vervaardigd uit laaggelegeerd staal en speciaal ontwikkelde 285/70 R17 terreinbanden van BF Goodrich. “Onze nieuwe Ranger Raptor is van een andere soort – een volbloed woestijnracer en off-roader die kan zwoegen onder de zwaarste omstandigheden,” zo vertelt Ford Performance Director Leo Roeks. Dit wordt bevorderd door het feit dat de auto liefst zes modi heeft om de auto af te stellen voor het terrein waarop hij rijdt: Normal, Sport, Grass/Gravel/Snow, Mud/Sand, Rock en Baja (voor hoge snelheden).

De auto is onthuld op Gamescom in Keulen. Dit omdat de Ford Ranger Raptor te vinden is in Forza Horizon 4. De Ford Ranger Raptor komt halverwege 2019 naar Europa. Prijzen van het beestje zijn nog niet bekend.