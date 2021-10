Shocker! Aanbodschok in autowereld is gigantisch

Als je al een tijdje op een okkazie aast, maar de prijzen wat hoog vindt, hebben we slecht nieuws voor je. De aanbodschok in de autowereld is nog groter dan gedacht.

Het is je wellicht al opgevallen als je de afgelopen periode uit bent geweest op een okkazie. De prijzen op de tweedehandsmarkt, zijn niet mals te noemen. Sterker nog, mocht je al wat langer in de markt zijn, heb je waarschijnlijk zelfs gezien dat occasions zelfs in prijs stijgen! Nou kon dat altijd al wel gebeuren als een auto bijvoorbeeld klassiekerstatus bereikte. Maar voor een normale premiumbak van tien jaar oud, tart deze ontwikkeling alle ‘natuurwetten’.

Anomalie

Er zijn meerdere redenen aan te wijzen voor deze anomalie. Sommigen wijten het bijvoorbeeld deels aan (verborgen) inflatie. Maar de meest intuïtieve verklaring is het feit dat er gewoon een heel stuk minder nieuwe auto’s gebouwd worden dan normaal. Door het inmiddels beruchte chiptekort, liggen veel fabrieken stil of draaien ze minder uren.

Aanbodschok tot in de acht cijfers

Nou is dit geen nieuws. Hoe groot het probleem exact is, was tot op heden echter onduidelijk. Keihard onderzoek van de Boston Consultancy Group en PWC wijst nu echter uit dat er dit jaar tien tot elf miljoen auto’s minder geboren zullen worden dan normaal het geval zou zijn geweest. Het minder bekende Alix Partners houdt het op 7,7 miljoen auto’s. Daarbij is echter interessant dat ditzelfde bedrijf in mei van dit jaar nog dacht dat er een kleine vier miljoen auto’s minder gebouwd zouden worden. Het chiptekort zet echter door en wordt nu geacht tot diep in 2022 aan te houden.

530i

Ongeacht welke consultancy pipo’s je geloofd, gaat het om forse getallen. De wereldwijde autoproductie vorig jaar bedroeg namelijk zo’n 78 miljoen auto’s. De misgelopen inkomsten, lopen voor de branche als geheel op richting de 210 miljard Dollar. Als de inflatie nou ook nog een beetje doorzet, is dat dus exact de waarde van die BMW 530i uit 2012 op je oprit over een half jaar…