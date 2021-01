Officieel: Williams gaat onderdelen shoppen bij Mercedes - Autoblog.nl

Bij Williams gooien ze hun principes nu definitief overboord: ze kloppen bij Mercedes aan voor onderdelen.

Williams heeft altijd met trots de ‘zelf doen’-filosofie aangehouden als het gaat om het ontwikkelen van onderdelen. Dit leidde in het verleden tot grote successen, maar werkte de afgelopen jaren overduidelijk niet meer. Het team was nog maar een schim van wat het ooit was. Het was dus hoog tijd voor verandering.

Deze verandering is er vorig jaar ook gekomen, ten eerste op financieel gebied. Williams is nu niet langer van de familie Williams, maar van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Ook mocht teambaas Claire Williams haar spreekwoordelijke biezen pakken. Het zijn nu Jost Capito en Simon Roberts die de scepter zwaaien.

De nieuwe eigenaren gaan ook op technisch vlak het roer omgooien. Om Williams weer naar een hoger plan te tillen worden de banden met Mercedes aangetrokken. Het team rijdt al sinds 2014 met een motor van Mercedes, maar was nog wel eigenwijs genoeg om verder zoveel mogelijk in eigen huis te ontwikkelen. Deze strategie wordt onder het nieuwe bewind gedeeltelijk losgelaten.

Mercedes en Williams maken namelijk in een gezamenlijk statement bekend dat de samenwerking wordt uitgebreid. Concreet betekent dit dat Williams vanaf 2022 naast de power unit ook de versnellingsbak en hydraulische componenten van Mercedes zal gebruiken. Andere onderdelen wil het team nog wel zelf ontwikkelen.

We hebben het over 2022, dus dit jaar zal Williams het nog op eigen kracht moeten proberen, afgezien van de Mercedes-krachtbron. Als Russell één keer een punt weet te pakken hebben ze het in ieder geval al beter gedaan dan vorig seizoen. Dat moet haalbaar zijn.