Size matters: bekijk eindelijk eenvoudig wat de grootste auto is

Eindelijk is de natte droom van de formaat fetisjisten werkelijkheid. Er is nu een plek op internet waar je kan kijken wie het grootst geschapen is.

Ja, auto’s worden steeds maar groter en groter. Tenminste, dat is lang de tendens geweest. Tegenwoordig is de wereld zo druk dat de wal het schip wellicht begint te keren. Zet echter een eerste generatie Golf of 911 naast een recente en er valt niet aan te ontkomen: die kleinzonen zijn flink uit de kluiten gewassen. Mensen met een kleine garage need not apply.

Maar, voor de echte nerds en voor de fetisjisten, is deze algemene waarheid natuurlijk niet voldoende. Want, hoeveel scheelt het nu precies. Millimeters en centimeters, daar gaat het om. Hoe ver steekt de neus over de grens van het perceel van je splinternieuwe tiny house? En, hoeveel meer centimeters heb je ten opzichte van de buurman (m/v/i)?

Welnu, dat kan je nu allemaal eenvoudig bekijken. Er is namelijk een site die zich heeft toegeweid aan deze belangrijke levensvragen. Op carsized.com kan je een en ander piekfijn bekijken. Althans, de maten zijn gebaseerd op foto’s van auto’s op de gritty streets. Het gaat dus niet per se om de fabrieksdata, maar het lijkt allemaal wel behoorlijk accuraat te zijn.

Eindelijk kan je nu dus onderzoeken en bovendien ook direct visualiseren hoeveel groter een nieuwe BMW 5-Serie is ten opzichte van een oud beestje. Of bijvoorbeeld twee verschillende modellen die je op het oog hebt met elkaar vergelijken. Handig als je het type mens bent die een andere koelbox bij aankoop van een auto bedingt omdat de oude niet door de laadopening past. Altijd vervelend als dat gebeurt.

Enfin, het is natuurlijk allemaal een tikje nerderig. Maar ach, zijn wij autoliefhebbers niet allemaal een nerd diep van binnen? Precies, dat dachten wij ook. Van veel gangbare auto’s is data aanwezig, hoewel er ook (nog) wel wat hiaten zitten. Dus hoewel wij stereotype-getrouw er meteen aan dachten, ben je niet alléén beperkt tot Duitsers. Laat weten welke auto’s jij in de vergelijker beukt, in de comments!