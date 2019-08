Volkswagen toont Golf 8 in laatste testfase

Hij is er bijna klaar voor.

De Golf is decennialang de belangrijkste auto in het modellengamma van Volkswagen geweest. Met de achtste generatie op komst is dit echter niet langer zo. Althans, in de ogen van de fabrikant uit Wolfburg tenminste. De volledig elektrische ID.3 moet het stokje overnemen van de auto die ruim 35 miljoen keer is gebouwd.

De nieuwe generatie Volkswagen Golf maakt binnenkort bijvoorbeeld niet zijn debuut op een van de belangrijkste autobeurzen op aarde (IAA in Frankfurt), maar zal dit najaar gepresenteerd worden, vermoedelijk in oktober. Een maand eerder krijgt de volledig elektrische ID.3, de nieuwe “game changer” van Volkswagen, namelijk de volledige aandacht in Frankfurt.

Toch is Volkswagen de Golf niet helemaal vergeten. De nieuwe generatie van de succesvolle hatchback is vandaag door Volkswagen zelf in beeld gebracht. Het merk heeft een eigen spionagefoto gepubliceerd, waarop de auto – hoewel gecamoufleerd – redelijk goed is te zien.

Met de foto wordt eens te meer duidelijk dat het ontwerp van de nieuwe Golf niet extreem op de schop zal gaan. Het lijnwerk blijft grotendeels hetzelfde, al moet gezegd worden dat de auto op meer uitgesproken wijze is vormgegeven. Dit is nog duidelijker te zien op een foto die recentelijk op het internet terechtkwam, toen Volkswagen een naakte versie van de Golf in het openbaar gebruikte tijdens een fotoshoot. Het interieur van de nieuwe Golf kun je HIER bekijken.

Over de techniek van de Golf 8 is momenteel niet al te veel duidelijk, maar het lijkt voor de hand te liggen dat er geen volledig elektrische versie van op de markt komt. Varianten op benzine, diesel en met een hybride aandrijflijn zullen uiteraard wel volgen.