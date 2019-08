Sjees in de toekomst nog harder met je Jaguar I-Pace

Hete waar uit Engeland is op komst.

We kennen Jaguar Land Rovers Special Vehicle Operations-divisie vooral vanwege het feit dat ze de bekende Supercharged 5.0 V8 in bijna alle modellen van het concern proppen. Dat is wel lachen, want zelfs een volvette Range Rover wordt er een vlotte auto van. De politiek correcte goegemeente gruwelt echter van zo’n bonkig motorblok in over het algemeen vrij zware auto’s. Zij zullen dan ook blij zijn met het nieuws dat SVO binnen afzienbare tijd helemaal groen gaat, met de I-Pace SVR.

Helaas krijgt deze snelle I-Pace namelijk níet de 5.0 V8 onder de kap, maar elektromagie. In dit geval moet de auto uiteraard meer power leveren dan de 400 pk die de standaard I-Pace levert. Dat moet vrij eenvoudig zijn voor SVO, want het heeft immers de nodige ervaring opgedaan met de I-Pace eTHROPHY.

Volgens SVO baas Michael van der Sande heeft SVO door de race-I-Pace veel geleerd over het batterij management, koeling en het optimaliseren van de software voor de EV. Deze kennis moet ten goede komen aan de straatversie van de extra snelle I-Pace. Daarnaast krijgt die natuurlijk ook kekke spoilers et cetera. Inmiddels zou het niet meer de vraag zijn of de auto er komt, maar wanneer ‘ie het daglicht ziet. Tevreden I-Pace rijder @wouter (rijtest) kijkt er naar verluidt vast naar uit.